Россиянин Червоткин выиграл золото ЧМ по лыжероллерам в масс-старте

Рим, 19 сентября. Российский лыжник Алексей Червоткин стал победителем масс-старта на чемпионате мира по лыжероллерам.

Алексей Червоткин 19 сентября завоевал золото в гонке с общего старта классическим стилем на чемпионате мира по лыжероллерам. Планетарное первенство проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме. Червоткин преодолел дистанцию в 15 километров за 39 минут 33,2 секунды.

На четыре секунды российский спортсмен обогнал занявшего второе место Паула Константина Пепене из Румынии. Третьим финишировал итальянец Маттео Танель. Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не принимал участие в масс-старте.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова выиграла турнир серии «Челленджер» в американском Норвуде. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 216,80 балла.