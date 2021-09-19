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Спасатели сняли с дерева кошку, которая выпала из окна многоэтажки в Удмуртии

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 19:15
Общество
Спасатели сняли с дерева кошку, которая выпала из окна многоэтажки в Удмуртии
pexels.com  /  tripleMdesignz

Воткинск, 19 сентября. Кошку, упавшую с пятого этажа многоэтажного дома на дерево, спасли при помощи альпинистского снаряжения и трехколенной лестницы.

Молодой житель города Воткинска в Удмуртии обнаружил, что его рыжая кошка вдруг исчезла из квартиры. Парень начал осматриваться и заметил на одном из деревьев во дворе своего питомца. Кошка сидела на ветке и не могла самостоятельно спрыгнуть на землю. Сначала хозяин сам попробовал снять любимицу с дерева, но не смог и вызвал бригаду спасателей.

Сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии оценили ситуацию. Они воспользовались специальным снаряжением и поднялись к животному. После спасатели спустили кошку на землю и передали ее хозяину.

Рыбаки на Ямале ранее спасли маленького медвежонка, который устал плыть. Мужчины выловили зверька при помощи сачка из холодной воды. Медвежонок прибился к лодке и начал цепляться за борт.

 

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