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Политолог Ветренко указала на вероятные «сюрпризы» для партий и кандидатов в финале выборов

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 19:17
Политика
Политолог Ветренко указала на вероятные «сюрпризы» для партий и кандидатов в финале выборов
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 19 сентября. Политолог Инна Ветренко не исключает, что за несколько часов до завершения голосования на выборах могут произойти определенные «сюрпризы» для некоторых партий и кандидатов.

Эксперт в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот», заявила, что в настоящее время уже есть результаты экзитполов, однако озвучивать их до конца голосования нельзя. По ее словам, на финишной прямой на выборах стоит ожидать определенных неожиданностей.

«За эти часы может произойти все что угодно. На самом деле те, кто следит за выборами очень включено, кто держит связь с наблюдателями, с членами УИКов, общается с кандидатами, я как раз в такой ситуации и нахожусь, поэтому владею достаточно конкретной информацией, они знают, что происходит фактически каждые 10-15 минут что-нибудь на каком-нибудь УИКе», — заявила Ветренко.

Политолог отметила, что иногда в Петербурге поступают жалобы на попытки вбросов бюллетеней на некоторых избирательных участках или на попытки срыва технического сопровождения голосования, однако среди таких заявлений немало фейковых. Ветренко подчеркнула, что подобные инциденты отвлекают избирательные комиссии, у которых сейчас очень жаркая стадия работы.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что работа, которую проделал Центризбирком за последние шесть лет, не оставляет шансов скрыть нарушения на выборах в России. Однако далеко не все это понимают, отметила она.

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