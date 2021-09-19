Публицист Светов: количество депутатов в Госдуме является оптимальным

Санкт-Петербург, 19 сентября. Гостем брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» стал публицист, историк, политолог Юрий Светов.

На вопрос ведущего о том, не мало ли депутатов в России, Светов отметил, что здесь речь идет скорее о возможности работы, опыта. Он напомнил о последних выборах в Ленинградский городской совет (Ленсовет).

«Там было 400 с лишним человек. И они создали сначала орган управления один, а внутри еще малый совет, так как ничего не решалось», — пояснил эксперт.

Сравнение с системой во времена СССР Светов назвал сложным. Историк напомнил, что там была партийная дисциплина.

«Сейчас другие реалии. Я думаю оптимальное число депутатов у нас... Их выбирают, чтобы решать проблемы», — заключил Светов.

МВД РФ сообщило, что при голосовании на думских выборах в России не было зафиксировано серьезных проблем. Избирательные участки работают до 20:00 по местному времени.