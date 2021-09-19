Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 19:18
19:17
Общество
Калининградцы устроили дебош и избили охранника в одном из крупнейших ТРК города
19:16
Политика
«Единая Россия» предварительно выбилась в лидеры на выборах в думу Томской области
19:15
Общество
Спасатели сняли с дерева кошку, которая выпала из окна многоэтажки в Удмуртии
19:11
Политика
«Азиатскую НАТО» внезапно заменили «англосаксонской»: о чем говорит создание AUKUS
19:11
Армия
Свыше 1,2 млн военнослужащих проголосовали на выборах в Госдуму
19:09
Политика
Политолог Ветренко указала на вероятные «сюрпризы» для партий и кандидатов в финале выборов
19:08
Пресс-центр
Кандидатам не удалось коснуться избирателей: Ветренко о невысокой явке в Петербурге
19:05
Политика
Публицист Светов: количество депутатов в Госдуме является оптимальным
19:04
Политика
Явка на выборах в России достигла 45,15%
19:03
Политика
Преподаватель РАНХиГС Ветренко объяснила важность высокой явки на выборах
Все новости

Публицист Светов: количество депутатов в Госдуме является оптимальным

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 19:05
Политика
Публицист Светов: количество депутатов в Госдуме является оптимальным
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 19 сентября. Гостем брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» стал публицист, историк, политолог Юрий Светов.

На вопрос ведущего о том, не мало ли депутатов в России, Светов отметил, что здесь речь идет скорее о возможности работы, опыта. Он напомнил о последних выборах в Ленинградский городской совет (Ленсовет).

«Там было 400 с лишним человек. И они создали сначала орган управления один, а внутри еще малый совет, так как ничего не решалось», — пояснил эксперт.

Сравнение с системой во времена СССР Светов назвал сложным. Историк напомнил, что там была партийная дисциплина.

«Сейчас другие реалии. Я думаю оптимальное число депутатов у нас... Их выбирают, чтобы решать проблемы», — заключил Светов.

МВД РФ сообщило, что при голосовании на думских выборах в России не было зафиксировано серьезных проблем. Избирательные участки работают до 20:00 по местному времени.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Публицист Светов: количество депутатов в Госдуме является оптимальным
выборы депутаты госдума светов медиагруппа патриот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru