Новый расклад в Персидском заливе: фиаско США подтолкнуло ОАЭ к Британии

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Великобритания углубляют экономическое сотрудничество на фоне постепенного ухода США из региона Персидского залива.

Наглядным примером данного процесса стал визит наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна в Соединенное Королевство, где он встретился с премьер-министром Борисом Джонсоном.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в связях Лондона и Абу-Даби, а также в изменениях, наблюдаемых на Ближнем Востоке с сокращением американского присутствия.

Колония, ставшая партнером

Встреча между двумя высокопоставленными чиновниками прошла 16 сентября — за несколько месяцев до 50-летия независимости ОАЭ от британского колониального владычества, с чем Джонсон и поздравил арабского гостя.

Переговоры прошли в Лондоне по адресу Даунинг-стрит, 10 — в официальной резиденции премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В них с обеих сторон, помимо Джонсона и Аль Нахайяна, принимали участие министры, послы и иные официальные лица.

«Одним из важнейших аспектов наших проектов в области развития на ближайшие 50 лет является содействие развитию партнерских отношений с различными странами мира, особенно с Великобританией», — заявил наследный принц в ходе визита.

Главным пунктом достигнутых договоренностей стало обязательство ОАЭ вложить 13,85 миллиарда долларов в британскую экономику в течение следующих пяти лет. Речь идет о сферах науки и технологий, энергетики и инфраструктуры. Осуществлением данных инвестиций заведует эмиратская компания Mubadala, которая в марте 2021 года уже выделила 1,1 миллиарда долларов на биологические и медицинские исследования в Соединенном Королевстве.

Речь коснулась и всемирной выставки Expo-2020 в Дубае, официальная дата открытия которой назначена на 1 октября. Руководство Эмиратов ожидает широкое британское присутствие на данном мероприятии.

«Мы уверены, что участие Великобритании откроет путь к расширению возможностей для партнерства в областях экономики и развития между нашими двумя странами. В ОАЭ мы стремимся сделать это событие поворотным пунктом на пути к содействию глобальному экономическому восстановлению, установлению глобальных партнерских отношений и поиску точек соприкосновения для решения глобальных проблем», — прокомментировал данный вопрос Мухаммад бин Заид.

В настоящий момент Великобритания является одним из ключевых торговых партнеров ОАЭ, экспортируя в арабскую страну электрогенераторы, автомобили, телекоммуникационное и звуковое оборудование, научные и высокоточные приборы, медицинскую и фармацевтическую продукцию. Импорт же из Эмиратов в основном состоит из сырья: нефтепродуктов и металлов (в т.ч. драгоценных). При этом для Лондона Абу-Даби находится лишь в третьем десятке стран по объему товарооборота.

Партнерство на будущее

В официальном коммюнике по итогам встречи заявлено, что государства намерены по крайней мере ближайшие полвека взаимодействовать на двух ключевых направлениях: в создании и использовании условий для устойчивого процветания (экономического) и решении глобальных проблем. В рамках реализации этих целей принято решение о создании консультационного Стратегического диалога, на котором в качестве сопредседателей будут представлены министры иностранных дел двух стран. Данная инициатива предварительно будет действовать в 2022-2023 годах — в период непостоянного членства ОАЭ в Совбезе ООН.

The #UK and the #UAE are committed to tackling global issues together, in friendship, and in recognition of the opportunity created by the depth of the strategic relationship between the two nations.????????????????✌️✌️✌️ pic.twitter.com/dL5tbzOiLb — ❤️❤️Dubai_Lovers❤️❤️ (@dubai_lovers1) September 16, 2021

В 2019 году двусторонние инвестиции между государствами составили 18,41 миллиарда долларов, что выразилось в развитии инновационных технологий и создании новых рабочих мест в обеих странах.

Джонсон и Аль Нахайян признали, что энергетический сектор является важнейшей опорой в отношениях между их государствами. Было заявлено о трех потенциальных соглашениях в данной области, предусматривающих следующее:

Взаимодействие компаний ADNOC, Masdar и British Petroleum (BP), направленное на совместные инвестиции и разработку низкоуглеродных водородных концентраторов;

Совместная разработка ADNOC и BP концентраторов для улавливания, использования и хранения углерода, технологий для обнаружения выбросов метана, а также интеллектуальных центров принятия решений для управления производительностью и оперативной поддержки;

Партнерство между Masdar и BP для разработки, создания и применения новых решений в области «энергетики и мобильности в городских условиях». Это относится к областям экологически чистого топлива, энергоэффективности, распределенного производства возобновляемых источников энергии и ее хранения.

Кроме того, наследный принц и премьер подписали множество меморандумов о сотрудничестве в других сферах: от контроля денежных потоков и женского образования до космоса и развития искусственного интеллекта.

Природа не терпит пустоты

Укрепление контактов между Абу-Даби и Лондоном происходит в рамках постепенного видоизменения Ближнего Востока, связанного с последовательным выходом военного контингента США из данного региона. В рамках этого процесса государства Персидского залива, ранее опиравшиеся на Вашингтон как на гарант своей безопасности, оказались в ситуации, при которой им приходится самостоятельно искать пути нивелирования угроз и решать назревшие проблемы через диалог.

Дело в том, что у США более не хватает ресурсов для обеспечения собственного абсолютного доминирования сразу в нескольких регионах планеты. Ввиду этого Вашингтон сокращает затраты ресурсов на Ближний Восток, Африку, Европу и сосредотачивает их на главном направлении — на борьбе с Китаем. Очередным шагом в данном направлении является объявленное 15 сентября создание AUKUS — военного альянса Австралии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов для обеспечения господства в Южно-Китайском море.

#AUKUS is the single largest step we have been able to take to advance our defence capabilities — not just at this point but for the future.



This is a forever partnership. pic.twitter.com/lezxSX3sGV — George Brandis (@AusHCUK) September 17, 2021

Кроме того, ранее ближневосточный регион был ценен для США с точки зрения их собственной энергетической безопасности. Однако после «сланцевой революции» арабская нефть во многом потеряла для американцев свою ценность — лишь бы она не доставалась Китаю.

В настоящий момент сокращение американского присутствия выражается в выводе вооружений из ближневосточных стран, уменьшении военного контингента, как, например, в Ираке и Сирии, до номинальных значений и исключении их из участия в боевых действиях (фактически данные силы способны обеспечить лишь собственную защиту). На фоне происходящего Мухаммад бин Заид и Борис Джонсон обсуждают усиление сотрудничества в оборонной промышленности, обучение эмиратских летчиков на британских самолетах и проведение наземных военных учений в арабском государстве.

Стороны договорились об объединении усилий в «создании открытого международного порядка, более устойчивого к краткосрочным потрясениям и долгосрочным вызовам» через международные механизмы. По всей видимости, речь идет в том числе об ООН и Стратегическом диалоге.

Great to meet His Highness Crown Prince @MohamedBinZayed



???????????????? We celebrated Partnership for the Future, inc. £10bn UAE investment across the UK



???? Looked forward to closer trade ties



???? Discussed working together on @UN Security Council pic.twitter.com/tyjU8YCP6v — Liz Truss (@trussliz) September 16, 2021

Чиновники также обсудили гуманитарную обстановку в Афганистане и палестино-израильский конфликт, а также договорились о расширении сотрудничества по обеспечению безопасности морской торговли, торговых и энергетических маршрутов.

Следует заметить, что Эмираты в последнее время отметились неожиданной примирительной инициативой в отношении Турции, с которой у Абу-Даби складывались враждебно-холодные отношения. Сейчас впервые за долгое время лидеры двух государств обсуждают региональные и глобальные проблемы, поздравляют друг друга с мусульманскими праздниками, планируют инвестиционные проекты. Таким образом, постепенное сокращение присутствия США в регионе вызывает перестройку его политической картины.

Владычица морей

Стремление ОАЭ к сближению с бывшей метрополией вполне объяснимо: Великобритания является одним из самых экономически развитых государств мира и в добавок обладает третьей военной силой в НАТО (после Франции), а королевские ВМФ — вторые по мощи в Альянсе. Вдобавок к этому между двумя странами уже существуют устойчивые торговые отношения, которые нужно лишь развивать.

Данные факты вкупе делают очевидной ставку Эмиратов на Соединенное Королевство помимо прочего и в отношении безопасности. В начале 2021 года правозащитные организации уже привлекали международное внимание к увеличению количества военных контрактов между Великобританией и странами Персидского залива.