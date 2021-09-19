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Аналитик Васильев спрогнозировал курс рубля на следующей неделе
Экономика
Аналитик Васильев спрогнозировал курс рубля на следующей неделе
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 сентября. Курс рубля к доллару на следующей неделе будет торговаться в коридоре 72–73,5 рубля, к евро — 84,5–86 рубля, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Рубль выглядит стабильнее в сентябре, чем большинство валют развивающихся стран мира, подчеркнул специалист в материале «Российской газеты». Основную поддержку нацвалюте оказывают в первую очередь высокие цены на энергоресурсы, а также спокойный геополитический фон. Свою роль сыграли и рекордные котировки на газ, и многолетние пики цен на металлы.

Ключевая ставка Центробанка РФ поддержала позиции рубля, добавил Васильев. Инициатива о повышении показателя повышает привлекательность операций carry trade. Речь идет об игре на разнице процентных ставок.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева ранее заявила, что укрепление российской валюты может оказаться под вопросом из-за риска ухудшения ситуации по коронавирусу. Быстрое сворачивание поддержки со стороны ФРС США также станет негативным фактором, передает слова эксперта «ФедералПресс».

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