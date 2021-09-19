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Новая глава МИД Британии Трасс отправится с первым зарубежным визитом в США

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 18:53
Политика
Новая глава МИД Британии Трасс отправится с первым зарубежным визитом в США
Global Look Press  /  Martyn Wheatley / Parsons Media

Лондон, 19 сентября. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс намерена посетить Соединенные Штаты. Поездка станет первым зарубежным визитом нового министра.

Трасс стала второй в истории Соединенного Королевства женщиной-главой МИД. Первую международную поездку он планирует осуществить в Соединенные Штаты.

Элизабет Трасс заняла должность после отставки бывшего министра иностранных дел страны Доминика Рааба. Распоряжение об увольнении дипломата подписал премьер-министр государства Борис Джонсон. До назначения на пост руководительницы внешнеполитического ведомства Трасс занимала ряд министерских должностей, в том числе была министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

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сша великобритания трасс
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