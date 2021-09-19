Новая глава МИД Британии Трасс отправится с первым зарубежным визитом в США

Лондон, 19 сентября. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс намерена посетить Соединенные Штаты. Поездка станет первым зарубежным визитом нового министра.

Трасс стала второй в истории Соединенного Королевства женщиной-главой МИД. Первую международную поездку он планирует осуществить в Соединенные Штаты.

Элизабет Трасс заняла должность после отставки бывшего министра иностранных дел страны Доминика Рааба. Распоряжение об увольнении дипломата подписал премьер-министр государства Борис Джонсон. До назначения на пост руководительницы внешнеполитического ведомства Трасс занимала ряд министерских должностей, в том числе была министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.