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Политолог Светов сказал, соблюдались ли правила безопасности на выборах в Петербурге

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 08:04
Общество
Политолог Светов сказал, соблюдались ли правила безопасности на выборах в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В стране завершилось трехдневное голосование за депутатов в Государственную думу и региональные парламенты. К процессу в полной готовности подошел Роспотребнадзор — федеральное ведомство все время следило за соблюдением мер безопасности. К тому же, как ранее заявляла руководитель службы Анна Попова, практически все работники избирательных участков имели иммунитет к коронавирусу и не представляли опасности для голосующих горожан.

Свою оценку уровню безопасности на выборах в Санкт-Петербурге дал ФАН журналист, публицист и политолог Юрий Светов, проголосовавший 17 сентября в Василеостровском районе города.

«На входе измеряли температуру и проверяли маски, маски можно было получить, были перчатки. Люди, которые выдавали бюллетени, сидели за защитными экранами. Были те, кто даже не хотел давать паспорт им в руки — пожалуйста, показывай тогда паспорт вот таким образом. То есть в этом отношении все было соблюдено», — сказал собеседник агентства.

Политолог Светов сказал, соблюдались ли правила безопасности на выборах в Петербурге
politexpert.net  / Евгений Зайцев

Говоря о решении провести голосование в трехдневном формате, Юрий Светов отмечает, что это было сделано не столько для безопасности в условиях COVID-19, сколько для элементарного комфорта людей. При этом более эффективным решением было бы разрешить использовать платформу для электронного голосования и в Петербурге, ведь эту систему нужно обкатывать к следующим выборам.

«Давайте смотреть реально — 2021 год. У нас людям, которые родились в 1941 году, 80 лет, людям, которые родились в 1931 году, 90 лет. Сколько их осталось? А к следующим выборам у нас поколение будет совсем иное: уходит поколение войны и родившихся после нее, приходят люди совершенно другого склада. И 30 лет, которые они живут в постсоветской России, изменили очень многое в их взглядах и предпочтениях», — резюмировал политолог.

Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Александр Холодов ответил, соблюдались ли требования Роспотребнадзора на избирательных участках в городе. Он успел побывать на нескольких десятках участков и заверил, что во многих местах проводилась дезинфекция помещений.

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