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Правоохранители ЦАР усилили борьбу с эксплуатацией детского труда
Весь мир
Правоохранители ЦАР усилили борьбу с эксплуатацией детского труда
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 19 сентября. Министр труда, занятости, социальной защиты и профессиональной подготовки Центральноафриканской Республики Мишель Энни Муанга провела семинар по наращиванию потенциала сил обороны и безопасности.

Политик заявила о необходимости своевременного выявления и пресечения случаев эксплуатации детского труда:

«Цель практикума заключается в обеспечении правоохранительных органов средствами, необходимыми для выполнения миссии по обнаружению и преследованию лиц, которые совершают подобные преступления».

Муанга напомнила, что в стране до сих пор фиксируют случаи рабства, торговли, принуждения к черной работе и вербовки подрастающего поколения в незаконные вооруженные группы. Использование детей-солдат является одним из излюбленных методов членов радикальных бандформирований.

В двухдневном семинаре приняли участие более сотни военнослужащих сил внутренней безопасности ЦАР.

Ранее поступили сообщения о том, что в Центральноафриканской Республике участились случаи похищения несовершеннолетних. По некоторым данным, это связано с работой тайной сети по продаже человеческого биоматериала.

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