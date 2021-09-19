Владимир Журавлев рассказал, какие впечатления получили иностранные наблюдатели на выборах-2021

В Медиагруппе «Патриот» прошло публичное обсуждение выборов. В числе выступающих был и заместитель председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Владимир Журавлев. Он раскрыл, какими были впечатления у иностранных наблюдателей от выборов-2021 и какие отзывы довелось слышать именно ему.

Так, спикер рассказал о наблюдателе от Межпарламентской ассамблеи СНГ Епифанцеве Станиславе Викторовиче. Представитель Республики Кыргызстан посетил избирательные участки и побывал в российском центре общественного наблюдения.

«Он был поражен новой технологией организации видеонаблюдения с использованием таких центров, где концентрированно выводится на огромный монитор восьмипанельная трансляция избирательного участка», — сообщил Владимир Павлович.

Кроме того, по мнению гостя, благодаря уникальным технологиям, удобство наблюдения за конкретным монитором конкретного участка позволяет тщательно рассмотреть возможные нарушения и в случае выявления быстро на них среагировать.

На этот и другие вопросы Владимир Журавлев отвечал в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.