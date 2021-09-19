Донбасс сегодня: «Азов» готовится к развязыванию большой войны, ВСУ уничтожили четыре БЛА

Донбасс, 19 сентября. Националисты занимают дома местных жителей в Луганской области и разбивают базы. Солдаты ВСУ уничтожили четыре ударных беспилотника на учениях. Рядовой ВСУ покончил с жизнью во время визита в бригаду командующего ООС. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Вооруженные силы Украины три раза за минувшие сутки обстреливали районы населенных пунктов ДНР. На донецком направлении обороны военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады обстреляли поселок Крутая Балка из тяжелых 120-мм минометов. На мариупольском направлении украинские силовики из состава 93-й отдельной механизированной бригады также применили 120-мм орудия по поселку Новоласпа. На горловском направлении обстрелы велись подразделениями 10-й отдельной горно-штурмовой бригады с применением противотанковых гранатометов. Жертв и разрушений нет.

В Луганской Народной Республике также зафиксировано три обстрела со стороны армейских частей Киева. Все удары были сосредоточены на попаснянском направлении обороны ЛНР. Вооруженные формирования Украины из состава 1-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады обстреляли из автоматических гранатометов поселок Молодежное. Районы Первомайска и Калиново-Борщеватого попали под удары из станковых противотанковых гранатометов с позиций 3-го батальона 24-й бригады. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Украинские силовики продолжают размещать вооружения вне выделенных мест хранения, зачастую в жилых районах, что угрожает безопасности мирного населения. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ОБСЕ. В районе села Веселое Донецкой области наблюдатели зафиксировали размещение 130-мм противотанкового ракетного комплекса ВСУ «Штурм-С». А в жилых районах Константиновки и Черненко киевские военные разместили два зенитно-ракетных комплекса «Оса» и зенитную самоходную установку «Шила» калибром 23 мм.

Федеральное агентство новостей /

Националисты занимают дома местных жителей в ЛНР

Участники националистического подразделения «Азов» заняли дома местных жителей в селах Городище и Третьяковка Луганской области, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Более того, в Третьяковке они оборудовали базу, пригнали бронетранспортеры, доставили оружие и боеприпасы.

Практически весь личный состав прибывших подразделений размещен в частных домах. Как уточняют в Луганске, формально «азовцы» находятся в подчинении командующего Операцией объединенных сил генерала Павлюка, но по факту ориентированы на выполнение других приказов. Луганчане полагают, что они прибыли для провокаций, чтобы обострить ситуацию в зоне конфликта.

Напомним, ранее стало известно о переброске в зону ООС более 900 человек из полка «Азов». Эта информация, а также характер поведения и оснащение националистов свидетельствуют о длительной командировке радикалов. Вполне вероятно, что именно на подразделения «Азова» будет возложена функция по развязыванию полномасштабной войны в Донбассе зимой.

ВСУ уничтожили четыре ударных беспилотника

В луганском управлении Народной милиции сообщают о подготовке противником диверсионно-террористических актов на территории республики. К примеру, военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ учатся работать с ударными беспилотными летательными аппаратами. Не обходится и без потерь.

В течение уходящей недели личный состав разведывательной роты 79-й бригады в ходе учений уничтожил четыре квадрокоптера. Один аппарат утоплен, два пострадали при налете на препятствия, еще один разбился после того, как врезался в самого оператора. Ущерб от учений составил около полумиллиона рублей.

Рядовой ВСУ покончил с жизнью

Не обошлось в рядах украинских силовиков без трагических инцидентов, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Во время визита в район дислокации 25-й десантной бригады командующего Операцией объединенных сил генерала Павлюка рядовой Денисов покончил с жизнью прямо на боевом посту. Он находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Генерал Павлюк поручил командующему восточной оперативно-тактической группировкой ВСУ разобраться в причинах инцидента.

Командующему ОТГ «Восток» приказано возглавить группу психологов для исследования морально-психологического состояния личного состава. А донецкому зональному отделу военной службы правопорядка предписано увеличить частоту проверок передовых подразделений армии на предмет наркомании и пьянства.