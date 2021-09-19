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Александр Головин впервые забил за «Монако» в нынешнем сезоне Лиги 1
Спорт
Александр Головин впервые забил за «Монако» в нынешнем сезоне Лиги 1
asmonaco.com  /  автор неизвестен

Ницца, 19 сентября. Полузащитник сборной России Александр Головин впервые забил за «Монако» в нынешнем сезоне чемпионата Франции по футболу.

Матч шестого тура французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Монако» прошел 19 сентября на стадионе «Альянц Ривьера». Встреча закончилась со счетом 2:2. Первый мяч в этой игре забил российский полузащитник Александр Головин. Он поразил ворота хозяев на 39-й минуте, воспользовавшись точной передачей на дальнюю штангу Желсона Мартинша. Гол стал для полузащитника первым в этом сезоне чемпионата Франции.

Сыграв вничью, «Монако» набрал пять очков. Команда Нико Ковача занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Ницца», на счету которой 10 очков, располагается на четвертой строчке.

Ранее Андрей Аршавин рекомендовал Алексею Миранчуку задуматься о смене команды. Контракт полузащитника сборной России с итальянским клубом действует до 2024 года.

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Головин футбол франция монако лига 1
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