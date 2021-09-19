Кандидатам не удалось коснуться избирателей: Ветренко о невысокой явке в Петербурге

В воскресенье, 19 сентября, в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсудили завершение выборов-2021 и предварительные итоги избирательного процесса. Где избиратели были наиболее активны и почему? Как проходит голосование в Петербурге? Почему петербуржцы и жители Владимирской области пассивно отнеслись к выборам? Насколько обоснованы претензии ЦИК к ходу выборов в Петербурге? На эти и другие вопросы ответила доктор политических наук и заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Высокая явка важна не только для кандидатов в депутаты и партий, но и для самих избирателей, уверена Ветренко. Люди должны выбирать кандидатов, представляющих их интересы, чтобы власть была легитимной.

«Это выгодно и тем, кто баллотируется, чтобы был высокий уровень легитимации. Кроме того, это выгодно самим избирателям. Потому что их участие формирует некое доверие к той же власти: я сходил, я проголосовал, прошел кандидат или нет — это уже сам итог выборов, поэтому участие очень нужно», — пояснила она.

До окончания последнего дня голосования остались считанные часы. Где-то явка избирателей на не очень высоком уровне, например, как в Петербурге или Владимирской области. А какие-то регионы по-хорошему отличились еще в первый день голосования.

«Нисколько не удивлена, что такая высокая явка (почти 90%) в Ингушетии и Чечне. Там всегда очень сильно работает мобилизационный фактор, причем не столько политический, сколько семейно-клановый, поэтому на выборы ходят целыми семьями. Они с удовольствием голосуют и считают это чуть ли не делом чести», — рассказала политолог.

Неплохой результат по проценту проголосовавших показывает Москва: на 15:00 по московскому времени 19 сентября она достигла 43,3%. Достичь такого показателя удалось благодаря онлайн-голосованию, считает Ветренко. Избиратели активно пользовались возможностью отдать свой голос посредством этого формата, хотя обычно москвичи достаточно ленивые в плане голосования.

В то же время она отметила, что низкая явка в Петербурге и Владимирской области вполне объяснима. По мнению Ветренко, попытка местных представителей партий заменить классическую агитацию социальными сетями и интернетом вышла не очень удачной — кандидатам не удалось коснуться своих избирателей. Плюс возможности проголосовать онлайн у петербуржцев и жителей Владимирской области не было.

«Я была в эпицентре всей предвыборной гонки. Поэтому могу сказать, что кандидатам и партиям не удалось заинтересовать петербургского избирателя. А для того, чтобы избиратель мобилизовался и проголосовал, нужен интерес. Они этого не сумели сделать. Многие вообще не вели агитацию. Они ушли в социальные сети и считают, что, если имеют хорошие группы с большим количеством подписчиков и хорошие аккаунты, этого хватит, чтобы дотянуться до своего избирателя», — сказала политолог.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Однако это не так, уверена Ветренко. По ее словам, избиратель любит, чтобы его слушали и слышали, ему важно видеть тех, за кого он отдает свой голос. А многие кандидаты почему-то решили, что встречи с избирателем — это атавизм, результат оказался налицо. В Петербурге явка на выборах в Государственную думу, по данным на 12 часов по местному времени 19 сентября, составила 23,4%, в Законодательное собрание — 21,8%.

И это несмотря на то, что в целом по России выборы проходят спокойно и серьезных нарушений нет. Ход выборного процесса в Петербурге привлек особое внимание Центральной избирательной комиссии. И не без причины, считает политолог.

«В рамках этого голосования есть претензии к горизбиркому. Сам процесс показал, что ЦИК прав. Я тоже скептически относилась к «наездам». Но сегодняшние ночь и день показали, что все же есть некоторые претензии (в основном технического плана). Есть УИКи, которые нельзя закрыть. Например, когда они располагаются в коридорах школы. Где-то нет сейфов, берут обыкновенные тумбочки и клеят пломбу», — рассказала Ветренко.

По ее словам, претензии вызывает также компетенция председателей и членов некоторых УИК — они даже не могут ответить избирателям на простые вопросы.