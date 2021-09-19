Военнослужащие ВС России провели масштабное «сражение» на учениях «Запад-2021»

Нижний Новгород, 19 сентября. Военнослужащие Вооруженных сил РФ провели решающее масштабное «сражение» в ходе совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021».

Отмечается, что в маневрах было задействовано более 200 тысяч военнослужащих, 760 единиц боевой техники, свыше 80 самолетов и вертолетов, 15 кораблей. Телеканал «Звезда» опубликовал видео с кадрами «сражения», развернувшегося на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Отмечается, что бойцы Воздушно-десантных войск РФ под прикрытием штурмовиков, ударных вертолетов и другой бронетехники «прокладывали проспекты». После этого началась кульминация «сражения», в которой приняли участие военная техника, авиация, зенитно-ракетные комплексы и артиллерия.

Ранее сообщалось, что российские военные побили рекорд по размещению водной переправы на учениях «Запад-2021». Военнослужащие справились с задачей на час быстрее норматива, развернув при этом переправу двойной ширины, что позволило увеличить интенсивность перемещения военной техники.