Спортивный директор «ПСЖ» опроверг информацию о многомиллионной зарплате Месси

Париж, 19 сентября. Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал растиражированную французскими СМИ информацию о зарплате Лионеля Месси.

Леонардо назвал «неправдой» сведения о том, что нападающий Лионель Месси сможет заработать минимум 110 миллионов евро за три года в «ПСЖ». Об этом спортивный директор парижского клуба рассказал журналистам L’Equipe.

«Эти цифры, как и сама информация далеки от реальности. Это касается как сроков, так и цифр. Условия контракта являются конфиденциальными», — подчеркнул Леонардо.

Месси перешел в «ПСЖ» в августе на правах свободного агента. Форвард сборной Аргентины подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» провел за «ПСЖ» два матча, но пока не отметился результативными действиями.

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