Генерал-тупица или жертва политических интриг: что случилось с Марком Милли

Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 19:17
19:16
Политика
«Единая Россия» предварительно выбилась в лидеры на выборах в думу Томской области
19:15
Общество
Спасатели сняли с дерева кошку, которая выпала из окна многоэтажки в Удмуртии
19:11
Политика
«Азиатскую НАТО» внезапно заменили «англосаксонской»: о чем говорит создание AUKUS
19:11
Армия
Свыше 1,2 млн военнослужащих проголосовали на выборах в Госдуму
19:09
Политика
Политолог Ветренко указала на вероятные «сюрпризы» для партий и кандидатов в финале выборов
19:08
Пресс-центр
Кандидатам не удалось коснуться избирателей: Ветренко о невысокой явке в Петербурге
19:05
Политика
Публицист Светов: количество депутатов в Госдуме является оптимальным
19:04
Политика
Явка на выборах в России достигла 45,15%
19:03
Политика
Преподаватель РАНХиГС Ветренко объяснила важность высокой явки на выборах
19:00
Видео
Фотографам удалось случайно поймать «космическую медузу»
Все новости

«Предатель» или жертва политических интриг: что случилось с Марком Милли

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 19:10
Весь мир
«Предатель» или жертва политических интриг: что случилось с Марком Милли
Федеральное агентство новостей  / 

Министерство обороны Соединенных Штатов переживает сложные дни. Сперва Пентагон навлек на себя всеобщий гнев после бездарно проведенной операции по выводу своих подразделений с территории Афганистана. Большую часть негатива пришлось принять на себя президенту США Джо Байдену. Ракетный удар с беспилотника ВВС США, убивший 29 августа семь афганских детей, спровоцировал новую жесткую критику в адрес американского оборонного ведомства.

Генерал-тупица или жертва политических интриг: что случилось с Марком Милли
Федеральное агентство новостей  / 

Не прошло и месяца, как Министерство обороны США оказалось в центре нового скандала, в центре которого оказался председатель Объединенного комитета начальников штабов (JSC) ВС США генерал Марк Милли.

Началось все, как это обычно бывает в Америке, с журналистского расследования. В книге Боба Вудворда и Роберта Косты «Опасность» о последних днях пребывания Дональда Трампа на посту главы государства, сообщается, что Марк Милли несколько раз звонил в Китай, чтобы предупредить Пекин, если Трамп решит нанести ядерный удар по Поднебесной.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась в подробностях политического скандала вокруг председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли.

Генерал-тупица или жертва политических интриг: что случилось с Марком Милли
wikipedia.org  / U.S. Secretary of Defense / CC BY 2.0

Гении рекламы

Книга должна была выйти в свет только 21 сентября, но Вудворд и Кост предприняли гениальный пиар-ход с целью ее продвижения: позволили CNN 14 сентября опубликовать наиболее интригующие выдержки из своей работы.

В одной из глав «Опасности» описывается ситуация, произошедшая за несколько дней до президентских выборов 2020 года. По утверждению авторов, Милли узнал о крайней обеспокоенности китайского военно-политического руководства по поводу назревающего крупномасштабного вооруженного столкновения с Вашингтоном. Для предотвращения потенциального конфликта и снятия дипломатического напряжения между двумя государствами, председатель Комитета начальников штабов позвонил своему китайскому коллеге, начальнику Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генералу Ли Цзочэну, и заверил его в «миролюбии».

«Мы не собираемся воевать. Если мы предпримем нападение, я позвоню вам заблаговременно. Это не станет для вас сюрпризом», — заявил Милли.

Согласно содержанию книги, после беспорядков на Капитолийском холме 6 января, у Марка Милли состоялся еще один телефонный разговор, однако, на этот раз со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Генерал-тупица или жертва политических интриг: что случилось с Марком Милли
Федеральное агентство новостей  / 

Парламентарий обратилась к генералу с мольбой «не дать неуравновешенному президенту начать боевые действия», а также «не допустить, чтобы Трамп получил доступ к кодам запуска баллистических ракет для нанесения ядерного удара».

Генерал-тупица или жертва политических интриг: что случилось с Марком Милли
wikipedia.org  / The Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0

Милли заверил Пелоси в том, что ситуация находится под контролем.

«Я могу гарантировать вам, что ядерные пусковые механизмы будут находится в полной безопасности. Мы не допустим ничего сумасшедшего, незаконного или аморального — никакого удара не произойдет», — объявил он.

Судя по звонку, в психологической помощи нуждался не Трамп, а Пелоси, однако Милли воспринял панические вопросы 81-летней демократки слишком серьезно. Не спрашивая себя, как связаны протесты 6 января с американо-китайскими отношениями, главный офицер в Вооруженных силах США организовал совещание с высшим командным составом, проинструктировав их не предпринимать никаких действий без его команды, даже в случае поступления приказа от верховного главнокомандующего.

Генерал-тупица или жертва политических интриг: что случилось с Марком Милли
wikipedia.org  / Chairman of the Joint Chiefs of Staff / CC BY 2.0

Как отреагировал Трамп?

Дональд Трамп, прочитав очередные обвинения в свой адрес, разразился длинным комментарием, в котором охарактеризовал книгу «совершенно нелепой», а ее авторов – «больными людьми».

«Я даже не думал о нападении на Китай — и в Пекине это знают. Люди, сфабриковавшие эту историю, абсолютно больны и безумны, так же, как и те, кто все это напечатал», — возмутился президент, который построил предвыборную кампанию на противостоянии с Китаем, а затем развязал с Пекином торговую и тарифную войну.

Генерал-тупица или жертва политических интриг: что случилось с Марком Милли
flickr.com  / The White House

Кроме того, Трамп обратился к прогрессивной общественности и прессе, наперебой принявшимся защищать Милли, со справедливым вопросом: не считают ли они председателя ОКНШ государственным изменником?

«Если, все, что написано в этой книге, действительно является правдой, в которую очень трудно поверить, все, что сделал и намеревался сделать Милли — этот звонок в Китай и предупреждение о нападении — является государственной изменой», — напомнил Трамп.

Милли — не первый человек из списка собственноручно назначенных на должности Трампом, и впоследствии разочаровавших бывшего американского лидера. В 2019 году 45-й президент США заявлял, что возлагает на Марка Милли большие надежды.

«Я абсолютно уверен, что он выполнит свой долг с таким же блеском и стойкостью, которые он проявлял на протяжении всей своей долгой и выдающейся карьеры», — говорил тогда Трамп.

Генерал-тупица или жертва политических интриг: что случилось с Марком Милли
wikipedia.org  / Master Sgt. Michel Sauret / Public Domain

Похоже, что Дональд Трамп воспринял поведение Милли, который не стал опровергать содержания книги «Опасность», как личное оскорбление. Бывший президент призвал своих сторонников и союзников по партии требовать ареста Милли по статье «государственная измена».

Республиканцы, осознавшие, что Милли — еще один способ испортить репутацию правящей партии, откликнулись с энтузиазмом. Отдельные законодатели призвали Джозефа Байдена уволить Милли за провал в Афганистане, другие — за звонок в КНР.

Генерал-тупица или жертва политических интриг: что случилось с Марком Милли
pixabay.com  / 

Сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что действия американского генерала демонстрируют «полное отсутствие у него здравого смысла». Сенатор Линдси Грэм и член палаты представителей Майк Вальц 15 сентября направили генералу Милли письмо с просьбой опровергнуть или подтвердить информацию, опубликованную в книге.

«Хотя для генералов и начальников штабов является нормой вести стратегические переговоры, в книге утверждается, что в ходе телефонного разговора вы сообщили китайскому генералу о том, что Соединенные Штаты не намерены нападать на КНР. Вы действительно звонили генералу Цзочэну и обсуждали эти вопросы? Является ли сообщение об этих предполагаемых звонках точным отражением содержания разговора?» — пытаются выяснить конгрессмены.

Демократы, осознавшие, что в воздухе запахло жаренным и Марка Милли, верно исполнявшего их безумные просьбы еще до инаугурации Байдена, могут сместить с занимаемой должности, выступили с защитой и оправданием действий генерала.

Что говорят демократы?

Мысль, что Милли поступил правильно, внушается читателю сразу же в этой, безусловно, антиреспубликанской и антитрамповской книге Вудворда и Коста.

«Несмотря на то, что некоторые могут поспешно обвинить Милли в превышении своих полномочий, — отмечают авторы, — в действительности генерал был убежден, что его действия являлись ничем иным, как добросовестной мерой предосторожности, гарантирующей недопущение случайной войны с Китаем или другими государствами».

Генерал-тупица или жертва политических интриг: что случилось с Марком Милли
wikipedia.org  / U.S. Department of State / Public Domain

Демократическая верхушка, отреагировав на скандал, косвенно повторяет это утверждение. Однако забавно наблюдать, как представители администрации в своей риторике не могут выбрать между «в книге написана недостоверная информация» и «Марк Милли – патриот США и действовал разумно».

Например, пресс-секретарь Белого дома Дженифер Псаки 15 сентября заявила, что не будет комментировать «анонимные неподтвержденные сообщения», на которые ссылаются авторы «Опасности». При этом она заявила, что действия Милли «были оправданы из-за нестабильного эмоционального состояния» бывшего президента США Дональда Трампа.

«Уходящий президент Соединенных Штатов в тот период времени спровоцировал беспорядки, которые привели к восстанию и нападению на столицу нашей страны 6 января. Помимо информации, касающейся Марка Милли, в книги содержатся репортажи и комментарии членов кабинета Трампа, в том числе высокопоставленных чиновников, отвечающих за национальную безопасность. Они ставили под сомнение стабильность эмоционального состояния бывшего президента, а также его способность отдавать распоряжения и соблюдать национальную безопасность США», — объявила Псаки.

Генерал-тупица или жертва политических интриг: что случилось с Марком Милли
wikipedia.org  / Michael Vadon

Комментируя отношение Байдена к сложившейся ситуации, Псаки сообщила, что действующий американский лидер «полностью уверен» в начальнике Объединенного комитета начальников штабов ВС США.

«В чем я могу вас заверить, так это в том, что президент хорошо знает генерала Милли, при нем он был председателем ОКНШ в течение восьми месяцев, они работали бок о бок на различных международных мероприятиях. Президент полностью уверен в его лидерстве, его патриотизме и верности нашей Конституции», — объявила Псаки.

Министр обороны США Ллойд Остин 16 сентября также сообщил, что полностью доверяет оказавшемуся в центре политического скандала Марку Милли; но на всякий случай оставил себе путь для отступления.

«Все, о чем говорится в этой книге, произошло до того, как я стал министром обороны, так что я не могу это комментировать. Но я уверен в генерале Милли», — заявил Остин.

Марк Милли — инструмент в очередной политической игре?

Мог ли Трамп начать ядерную войну? Теоретически — мог. Перед запуском ракет президент обязан проконсультироваться с министром обороны и председателем ОКНШ, однако решение о применении ядерного оружия принимает сам американский лидер. Он отдает приказ военнослужащим, которые, при этом, обязаны подчиниться — невыполнение приказа заканчивается трибуналом.

Генерал-тупица или жертва политических интриг: что случилось с Марком Милли
Федеральное агентство новостей  / 

Однако, собирался ли Трамп нападать на КНР? Разумеется, нет. Несмотря на то, что между КНР и США в ходе президентского срока Трампа возникали разногласия и похолодания в отношениях, не существовало ни одной причины для вступления двух государств в крупномасштабный ядерный конфликт, закончившийся бы, безусловно, полным уничтожением противоборствующих сторон.

Осознавал ли это Марк Милли? Дональд Трамп считает, что нет, поэтому назвал председателя ОКНШ «тупицей». Однако после разразившегося скандала в Конгрессе и в прессе снова заговорили, что необходимо поменять законодательство, которое допускает применение президентом страны ядерного оружия. Не стал ли Марк Милли пешкой в руках американского политического истеблишмента, испугавшегося результатов правления Дональда Трампа?

В январе 2021 года сенатор-демократ Эдвард Марки и его союзник по партии, член палаты представителей Тед Лью уже представляли законопроект, запрещающий президенту наносить ядерный удар без предварительного объявления войны Конгрессом. Билль так и не приняли. Однако после скандала существует большая вероятность, что в дальнейшем во избежание подобных ситуаций законопроекту таки дадут зеленый свет.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «Предатель» или жертва политических интриг: что случилось с Марком Милли
американский номер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru