Элла Памфилова: проводить выборы в каникулярную неделю можно без больших потерь

Москва, 19 сентября. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова выразила мнение, что в октябре необходимо продумать единую каникулярную неделю в школах для проведения единого дня голосования в эти сроки.

Свою позицию глава Центризбиркома намерена обсудить с президентом России Владимиром Путиным. Памфилова напомнила, что в октябре проходит перепись населения, так как это — самый маломобильный месяц. В некоторых российских школах в конце октября есть каникулы. Сформировав единую каникулярную неделю, можно было бы проводить выборы без больших потерь, заявила она в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в воскресенье.

В любом случае, если трехдневное голосование приживется, нужно будет звать специалистов, взвешивать все аспекты, заметила глава ЦИК.

«Оно может прижиться, потому что, если даже специалистам или политикам это не нравится, а людям нравится. Это все опросы показывают», — приводит ТАСС слова Памфиловой.

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов ранее подарил главе Центризбиркома футболку с изображением енота. Выборы начались в России 17 сентября и закончатся в воскресенье.