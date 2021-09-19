Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 19:17
19:17
Общество
Калининградцы устроили дебош и избили охранника в одном из крупнейших ТРК города
19:16
Политика
«Единая Россия» предварительно выбилась в лидеры на выборах в думу Томской области
19:15
Общество
Спасатели сняли с дерева кошку, которая выпала из окна многоэтажки в Удмуртии
19:11
Политика
«Азиатскую НАТО» внезапно заменили «англосаксонской»: о чем говорит создание AUKUS
19:11
Армия
Свыше 1,2 млн военнослужащих проголосовали на выборах в Госдуму
19:09
Политика
Политолог Ветренко указала на вероятные «сюрпризы» для партий и кандидатов в финале выборов
19:08
Пресс-центр
Кандидатам не удалось коснуться избирателей: Ветренко о невысокой явке в Петербурге
19:05
Политика
Публицист Светов: количество депутатов в Госдуме является оптимальным
19:04
Политика
Явка на выборах в России достигла 45,15%
19:03
Политика
Преподаватель РАНХиГС Ветренко объяснила важность высокой явки на выборах
Все новости

Элла Памфилова: проводить выборы в каникулярную неделю можно без больших потерь

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 17:56
Общество
Элла Памфилова: проводить выборы в каникулярную неделю можно без больших потерь
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 19 сентября. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова выразила мнение, что в октябре необходимо продумать единую каникулярную неделю в школах для проведения единого дня голосования в эти сроки.

Свою позицию глава Центризбиркома намерена обсудить с президентом России Владимиром Путиным. Памфилова напомнила, что в октябре проходит перепись населения, так как это — самый маломобильный месяц. В некоторых российских школах в конце октября есть каникулы. Сформировав единую каникулярную неделю, можно было бы проводить выборы без больших потерь, заявила она в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в воскресенье.

В любом случае, если трехдневное голосование приживется, нужно будет звать специалистов, взвешивать все аспекты, заметила глава ЦИК.

«Оно может прижиться, потому что, если даже специалистам или политикам это не нравится, а людям нравится. Это все опросы показывают», — приводит ТАСС слова Памфиловой.

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов ранее подарил главе Центризбиркома футболку с изображением енота. Выборы начались в России 17 сентября и закончатся в воскресенье.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Элла Памфилова: проводить выборы в каникулярную неделю можно без больших потерь
выборы цик памфилова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru