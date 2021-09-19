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Политолог Кот в восторге от организации процесса выборов для граждан РФ в Донбассе
Политика
Политолог Кот в восторге от организации процесса выборов для граждан РФ в Донбассе
Федеральное агентство новостей  / 

Жители Донбасса рады предоставленной российским правительством возможности проголосовать на выборах в Государственную думу. Об этом в интервью ФАН заявил декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал «эпохальным» факт электоральной активности населения ДНР и ЛНР на российских выборах. Так, властями были организованы специальные автобусы, которые вывозили всех желающих проголосовать граждан республик с российскими паспортами в Ростовскую область на местные избирательные участки. У жителей Донбасса также была возможность отдать свой голос удаленно: приблизительно 150 тысяч человек сделали это по состоянию на 15:45 19 сентября.

«Должен напомнить, что еще в 2014 году Донбасс так же, как Крым, высказался насчет своего желания быть вместе с Россией, — сказал Кот. — Поэтому неудивительно, что в эти три дня его жители, получившие паспорт РФ, решили принять самую непосредственную активность в политической жизни нашей страны».

Политолог отдал должное властям ДНР и ЛНР, которые на высоком уровне организовали весь процесс.

Политолог Кот в восторге от организации процесса выборов граждан РФ в Донбассе
Фото из личного архива Юрия Кота  / 

«Таможенная служба работала без сучка без задоринки, электронное голосование ни разу не дало сбоя, все работало как часы! — заявил эксперт. — Благодаря этому простые русские люди смогли сделать свой выбор!»

Собеседник ФАН добавил, что от политических процессов на Украине, гражданами которой жители ДНР и ЛНР формально продолжали оставаться и после 2014 года, дончане и луганчане были фактически отрезаны Киевом.

«Все эти восемь лет они активно поражались в правах киевским режимом, — заявил Кот. — И за это время, разумеется, истосковались по возможности политического волеизъявления».

Политолог также объяснил, почему Россия просто не могла поставить избирательные участки прямо в ДНР и ЛНР.

«Дело в том, что республики Донбасса не признаны международным сообществом, а потому открыть в них свои официальные представительства, консульства и посольства РФ не могла, — заметил эксперт. — В чисто юридическом отношении организовать такие участки было невозможно».

Ранее политолог Дмитрий Солонников объяснил природу фейков на выборах-2021.

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