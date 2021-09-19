Уроки выборов-2021: эксперты критикуют отсутствие в Петербурге онлайн-голосования

ФАН продолжает серию материалов из петербургского медиацентра «Выборы-2021». О ходе голосования и о том, какие уроки надо извлечь из этой избирательной кампании, рассказали политолог, журналист Юрий Светов; специалист по политическому PR Сергей Наумов; доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. Модератором дискуссии по традиции выступил политолог, член общественной палаты Петербурга Дмитрий Солонников.

Юрий Светов спрогнозировал, что явка на этих выборах по стране составит 45%, в Петербурге — не выше 40%.

«Отчасти в этом виноваты СМИ, которые пишут больше о фейках и скандалах», — отметил политолог, по мнению которого, это отвращает часть избирателей от похода на избирательный участок.

Медиацентр «Выборы-2021» /

Говоря о том, какие уроки нужно извлечь из этой избирательной кампании, Светов предложил снять со СМИ целый ряд ограничений. Он считает, что пора окончательно отменить день тишины и снять с медиа запрет публиковать по ходу голосования свежие данные экзитполов. При этом Светов ссылался на зарубежный опыт. По мнению эксперта, выборы в некотором роде сродни спортивному матчу — чем больше вокруг выборного процесса медийной поддержки, тем выше интерес избирателей.

Комментируя завершающий день голосования, медиатехнолог Сергей Наумов обратил внимание, насколько явка при электронном голосовании выше, чем та, где голосуют по старинке — бумажными бюллетенями.

«Это доказывает, что за электронным голосованием будущее», — уверен эксперт.

Наумов повторил свой тезис, что отсутствие возможности проголосовать онлайн отсекает от выборного процесса молодежь, и с этим пора что-то делать.

«Считаю правильным, если к следующим выбором мы повсеместно перейдем на электронное голосование», — говорит он.

Медиацентр «Выборы-2021» /

По мнению Наумова, это касается и сбора подписей за кандидатов — его тоже можно проводить в цифровой форме, например, через портал госуслуг.

Политолог также упомянул о большом количестве сообщений о нарушениях на избирательных участках. По мнению эксперта, онлайн-голосование способно обеспечить более чистую процедуру волеизъявления граждан.

Профессор петербургского университета Наталья Еремина рассказала, как к российским выборам относятся за рубежом. Она посетовала, что выборная кампания в Германии, которая приобрела серьезную интригу в связи с предстоящим уходом с поста канцлера Ангелы Меркель, немного заслонила интерес к выборам в РФ.

Тем не менее за российскими выборами внимательно наблюдают, рассказала она.

«Сейчас очень большое внимание к выборам в целом, к тому, как они проходят во время пандемии. Конечно, по отношению к нам традиционно есть негативные реакции — нас критикуют, но все же не так активно, как в предыдущие избирательные кампании», — подчеркнула она.

Избирательные участки в Петербурге закроются в 20:00. Многие петербуржцы решили голосовать по старинке, в воскресенье, и отложили выполнение гражданского долга на последний день. Первые данные экзитполов будут опубликованы в 21:00, когда закроются избирательные участки в Калининграде.