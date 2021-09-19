Глава Минэнерго предложил стимулировать добычу нерентабельных запасов нефти

Москва, 19 сентября. Стимулирование добычи нерентабельных запасов нефти необходимо для сохранения за РФ лидирующих позиций в нефтедобывающей индустрии, уверен министр энергетики Николай Шульгинов.

Прогноз по добыче нефти на конец 2021 года — около 506 млн тонн. Новые стимулы для разработки нерентабельных запасов нефти нужны для поддержания текущего наращивания добычи. Введение мер не приведет к выпадающим доходам бюджета РФ. Кроме того, в разработку будут вовлечены новые категории запасов сырья, заявил министр в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль».

Шульгинов также сообщил о необходимости подготовиться к изменениям, которые могут произойти в индустрии, и уделять необходимое внимание климатической повестке. В условиях падения доли углеводородов до 60-65% через 25 лет рынок останется емким.

«Наша задача — создать условия для разработки недр в новых реалиях, сделать эту разработку более чистой», — подчеркнул глава Минэнерго.

Временно исполняющий обязанности главы Роснедр Евгений Петров ранее сообщил об объеме рентабельных запасов нефти в РФ.

Тем временем «Газпром нефть» и «Лукойл» решили создать совместное предприятия по разработке крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО. Они объединят технологический потенциал, чтобы максимально эффективно разрабатывать залежи, пишет «ФедералПресс».