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NetEasе: Шестой флот ВМС США пойдет на дно в случае провокаций против России

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 17:29
Армия
NetEasе: Шестой флот ВМС США пойдет на дно в случае провокаций против России
c6f.navy.mil

Пекин, 19 сентября. Весь Шестой флот Военно-морских сил США пойдет на дно, если начнутся провокации против России в Черном море, считают обозреватели китайского издания NetEasе.

Отношения России и США переживают не лучший период, особенно остро это ощущается в Черноморском регионе. По мнению аналитиков, противостояние сторон в Черном море может обернуться для американцев не слишком благоприятным сценарием, передает «ПолитРоссия».

Летом 2021 года США вместе с НАТО и Украиной провели масштабные маневры в Черноморском регионе, что стало тревожным сигналом для Москвы, считают в Sohu. В этот же период состоялась провокация британского эсминца Defender около Крыма.

По мнению авторов, инциденты могут продолжиться, и не исключено, что Вашингтон направит в Черное море весь Шестой флот ВМС США. Однако американских военных там ожидает настоящий кошмар, полагают в Китае.

«В случае возникновения чрезвычайной ситуации иностранный флот в Черном море будет уничтожен», — резюмировали обозреватели NetEasе.

Ранее у аналитиков Sohu возникли вопросы относительно плана Украины по уничтожению кораблей ВМФ РФ в Черном море. Эксперты посоветовали Киеву не совершать действий, которые приведут к мощному ответному удару.

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