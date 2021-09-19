Эксперт МакГлоун: цена биткоина достигнет 100 тысяч долларов до конца года

Вашингтон, 19 сентября. Стратег Bloomberg Майк МакГлоун подтвердил свой оптимистичный прогноз по котировкам первой криптовалюты.

Мировой тренд на внедрение цифровых активов может помочь биткоину преодолеть планку в 100 тысяч долларов за монету, приводит слова МакГлоуна РБК.

Эксперт первый раз высказал это предположение еще в конце мая. Тогда он опубликовал свой прогноз, хотя чуть раньше случилось одно из сильнейших падений стоимости биткоина в истории. МакГлоун не стал менять свое мнение и заявил, что уже к концу текущего года 1 BTC будет торговаться за 100 тыс. долларов.

Аналитик связывает надежды с более массовым признанием BTC в качестве платежного средства, как уже случилось в Сальвадоре. Что означает легализация биткоина в маленькой центральноамериканской стране, объясняется в материале ФАН.