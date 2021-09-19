Андрей Аршавин посоветовал Алексею Миранчуку подумать о смене команды

Бергамо, 19 сентября. Экс-игрок петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил перспективы полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

Алексей Миранчук пока не может реализовать свой потенциал в «Аталанте», считает Андрей Аршавин. В интервью телеканалу «Матч ТВ» бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года отметил, что полузащитнику стоит задуматься об уходе из итальянской команды.

«Думаю, вряд ли его кто-то отпустит. До следующего лета он вряд ли покинет клуб, будет стараться использовать шансы. Но если так будет продолжаться, то, может быть, следующим летом стоит подумать о смене команды», — подчеркнул Аршавин.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива». В прошлом сезоне полузащитник сборной России провел 31 матч во всех турнирах. Миранчук забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее стало известно, что состав сборной России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 объявят 20 сентября. Команде Валерия Карпина предстоит провести поединки со Словакией и Словенией.