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Андрей Аршавин посоветовал Алексею Миранчуку подумать о смене команды

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 17:29
Спорт
Андрей Аршавин посоветовал Алексею Миранчуку подумать о смене команды
Global Look Press  /  Spada

Бергамо, 19 сентября. Экс-игрок петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил перспективы полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

Алексей Миранчук пока не может реализовать свой потенциал в «Аталанте», считает Андрей Аршавин. В интервью телеканалу «Матч ТВ» бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года отметил, что полузащитнику стоит задуматься об уходе из итальянской команды.

«Думаю, вряд ли его кто-то отпустит. До следующего лета он вряд ли покинет клуб, будет стараться использовать шансы. Но если так будет продолжаться, то, может быть, следующим летом стоит подумать о смене команды», — подчеркнул Аршавин.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива». В прошлом сезоне полузащитник сборной России провел 31 матч во всех турнирах. Миранчук забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее стало известно, что состав сборной России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 объявят 20 сентября. Команде Валерия Карпина предстоит провести поединки со Словакией и Словенией.

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