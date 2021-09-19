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Турецкая оппозиция обвинила власти в похищениях и пытках своих сторонников
Весь мир
Турецкая оппозиция обвинила власти в похищениях и пытках своих сторонников
Федеральное агентство новостей  / 

Анкара, 19 сентября. Турецкая прокурдская «Партия демократии народов» (ПДН), третья по величине оппозиционная политическая сила страны, обвинила действующие власти в похищениях и незаконных арестах своих сторонников.

По словам оппозиционеров, в последние два года количество исчезновений членов ПДН и прочих оппозиционных движений продолжает расти. Многие из тех, кто был насильно задержан, сообщают о допросах касательно своей политической деятельности, в ходе которых их пытали.

«Кто-то схватил меня за руку, когда я ехал в метро 25 августа, и сказал, что у него есть ордер на мой арест. На меня надели наручники, посадили в машину и доставили в помещение, где начали меня пытать и угрожали изнасилованием… На меня давили, чтобы я стал информатором», — сообщил Al-Monitor один из членов партии Джелалеттин Ялчин.

За несколько дней до этого была предпринята попытка похищения сторонницы ПДН Алев Сахин, которая ранее была уволена с работы за оппозиционную деятельность. Люди, представившиеся полицейскими, потребовали от нее проследовать с ними в участок для допроса, однако уехали сразу после того, как женщина позвонила адвокатам, заподозрив неладное. О подобных случаях сообщили и другие члены оппозиции. При этом некоторые из похищенных до сих пор числятся пропавшими без вести.

Насильственные задержания и допросы в Турции резко участились после попытки государственного переворота в 2016-м. С тех пор исчезли многие сторонники левых политических сил, большинство их них подозревались в связях с движением Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации путча. Однако за последние два года жертвами похищений стали также и члены других партий. По данным правозащитников, только в 2020-м подверглись преследованиям по меньшей мере 10 человек. При этом многие потерпевшие боятся подавать жалобы, опасаясь репрессий со стороны правительства страны, а те, кто решился написать заявление в суд, не добились каких-либо результатов.

Принуждение к доносам

Один из депутатов ПДН Мехмет Тирьяки отметил, что чаще всего жертвами похищений становились молодые люди, которым угрожали смертью и принуждали докладывать о деятельности партии.

«Кто бы ни хотел получить такую информацию — он может просто спросить нас. Мы партия, которая разделяет все с обществом», — заявил Тирьяки.

Как сообщил депутат, единственным человеком, привлеченным к ответственности в связи с инцидентами, стала лишь одна из жертв похищения, Бусра Куюн. В ответ на ее жалобу прокуратура обвинила потерпевшую в «разжигании ненависти и вражды». По мнению Тирьяки, безнаказанность преступников и отсутствие огласки со стороны правительства свидетельствует о том, что к подобным инцидентам причастны силы безопасности.

Турецкое руководство ранее неоднократно обвинялось в нарушении прав человека и притеснениях в отношении диссидентов. Широкий резонанс вызвали публикации криминального авторитета Седата Пекера, бежавшего в Объединенные Арабские Эмираты в 2019 году из-за конфликта с чиновниками республики.

Турецкая оппозиция обвинила власти в похищениях и пытках своих сторонников
Федеральное агентство новостей  / 

Он подробно описывал в социальных сетях связи турецких властей с преступным миром, подтвердив их причастность к наркоторговле, поддержке международных террористических организаций и ликвидации ряда критиков и журналистов. Однако руководство ОАЭ, взявшее курс на нормализацию отношений с Анкарой, впоследствии принудило Пекера прекратить подобные публикации.

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