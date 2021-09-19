Турецкая оппозиция обвинила власти в похищениях и пытках своих сторонников

Анкара, 19 сентября. Турецкая прокурдская «Партия демократии народов» (ПДН), третья по величине оппозиционная политическая сила страны, обвинила действующие власти в похищениях и незаконных арестах своих сторонников.

По словам оппозиционеров, в последние два года количество исчезновений членов ПДН и прочих оппозиционных движений продолжает расти. Многие из тех, кто был насильно задержан, сообщают о допросах касательно своей политической деятельности, в ходе которых их пытали.

Celalettin Yalçın: Police said to me that I had to come with him as there was an arrest warrant against me. I wanted him to show his police card, but he showed only a police badge. I replied I would not come without seeing his police card. But they forcefully took me in the car. pic.twitter.com/GCaSgX9QvA — Ömer Faruk Gergerlioğlu (Eng) (@gergerlioglueng) September 9, 2021

«Кто-то схватил меня за руку, когда я ехал в метро 25 августа, и сказал, что у него есть ордер на мой арест. На меня надели наручники, посадили в машину и доставили в помещение, где начали меня пытать и угрожали изнасилованием… На меня давили, чтобы я стал информатором», — сообщил Al-Monitor один из членов партии Джелалеттин Ялчин.

За несколько дней до этого была предпринята попытка похищения сторонницы ПДН Алев Сахин, которая ранее была уволена с работы за оппозиционную деятельность. Люди, представившиеся полицейскими, потребовали от нее проследовать с ними в участок для допроса, однако уехали сразу после того, как женщина позвонила адвокатам, заподозрив неладное. О подобных случаях сообщили и другие члены оппозиции. При этом некоторые из похищенных до сих пор числятся пропавшими без вести.

.@amberinzaman on @hrw's new report on forced disappearances and torture in #Turkey, targeting members of the #Gulen Movement, including my commentshttps://t.co/oeLL0Q6WC1 — Howard Eissenstat (@heissenstat) April 30, 2020

Насильственные задержания и допросы в Турции резко участились после попытки государственного переворота в 2016-м. С тех пор исчезли многие сторонники левых политических сил, большинство их них подозревались в связях с движением Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации путча. Однако за последние два года жертвами похищений стали также и члены других партий. По данным правозащитников, только в 2020-м подверглись преследованиям по меньшей мере 10 человек. При этом многие потерпевшие боятся подавать жалобы, опасаясь репрессий со стороны правительства страны, а те, кто решился написать заявление в суд, не добились каких-либо результатов.

Принуждение к доносам

Один из депутатов ПДН Мехмет Тирьяки отметил, что чаще всего жертвами похищений становились молодые люди, которым угрожали смертью и принуждали докладывать о деятельности партии.

«Кто бы ни хотел получить такую информацию — он может просто спросить нас. Мы партия, которая разделяет все с обществом», — заявил Тирьяки.

Welcome to the Turkish legal system: “Ironically, the only person who has been prosecuted in relation to the incidents [of abductions and torture] was one of the targets.” https://t.co/3F0yMpIDco — mjb (@_____mjb) September 19, 2021

Как сообщил депутат, единственным человеком, привлеченным к ответственности в связи с инцидентами, стала лишь одна из жертв похищения, Бусра Куюн. В ответ на ее жалобу прокуратура обвинила потерпевшую в «разжигании ненависти и вражды». По мнению Тирьяки, безнаказанность преступников и отсутствие огласки со стороны правительства свидетельствует о том, что к подобным инцидентам причастны силы безопасности.

Turkish couple in exile protests enforced disappearances in front of European rights court https://t.co/wI0S4sQFy1 — Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) September 10, 2021

Турецкое руководство ранее неоднократно обвинялось в нарушении прав человека и притеснениях в отношении диссидентов. Широкий резонанс вызвали публикации криминального авторитета Седата Пекера, бежавшего в Объединенные Арабские Эмираты в 2019 году из-за конфликта с чиновниками республики.

Федеральное агентство новостей /

Он подробно описывал в социальных сетях связи турецких властей с преступным миром, подтвердив их причастность к наркоторговле, поддержке международных террористических организаций и ликвидации ряда критиков и журналистов. Однако руководство ОАЭ, взявшее курс на нормализацию отношений с Анкарой, впоследствии принудило Пекера прекратить подобные публикации.