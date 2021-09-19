Мясной рынок Великобритании пострадал из-за рекордных цен на газ

Лондон, 19 сентября. Полки мясных магазинов в Соединенном королевстве начинают пустеть из-за скачка газовых цен на региональном рынке.

Стоимость топлива затронула рынок мяса косвенно: к дефициту привело вставшее на паузу производство сухого льда, для которого требуется газ. В итоге сеть продуктовых магазинов Ocado объявила о приостановке закупок мяса, сообщает телеканал «360».

Специалисты объясняют, что CO2 применяется также для оглушения животных перед забоем. Его используют для продления срока хранения мяса в вакуумной упаковке. Отдельные компании выразили обеспокоенность за празднование Рождества и предупредили о возможной нехватке товаров.

Правительство Великобритании пытается выставить российскую компанию «Газпром» виновником газового кризиса на рынке ЕС. Однако читатели газеты The Telegraph выступили с критикой собственных властей.

Чем ближе зима, тем выше шансы на серьезные уступки европейцев по газовым договоренностям с Россией. Им вряд ли захочется из-за высоких цен на топливо разгонять инфляцию и «гробить собственную экономику, приводит INFOX мнение профессора ВШЭ Евгения Когана.