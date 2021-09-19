Ольга Серябкина пошла за грибами, спрятав беременный живот

Москва, 19 сентября. Последняя публикация певицы Ольги Серябкиной показала, как можно спрятать большой живот в кардигане-пончо. Исполнительница выбрала тотал блэк лук. Черные трикотажные лосины, вязаный укороченный кардиган и резиновые сапоги Chanel. Кроме того, артистка предпочла оверсайз версию кофты на пуговицах. Но под объемным кардиганом подписчикам все равно удалось разглядеть объемный живот звезды, пишет Teleprogramma.pro.

Некоторые подписчики усомнились, действительно ли беременна Ольга Серябкина.

«Точно беременная?» — спросили они.

Другие же поклонники, очевидно, более осведомлены и с нетерпением ждут появления малыша Ольги на свет. Они похвалили Серябкину за то, что она выбралась на природу.

«Ты такая милая булочка»; «Самая красивая беременяшка»; «Как же тебе идет беременность»; «Самая красивая будущая мамочка»; «Ждем твое чудо вместе с тобой», — писали подписчики Серябкиной в комментариях под снимками актрисы.

Ольга Серябкина получила широкую известность как участница группы «Серебро». В Instagram она постоянно размещает кадры с животиком, порой совершенно его не прикрывая и не стесняясь. На недавних снимках она находится на серьезном сроке беременности, однако звезда не засиживается дома, а продолжает работать и встречаться с друзьями и соратниками.

«Деловые встречи никто не отменял», — заявила Ольга Серябкина.

«Оля, скоро у тебя будут бессонные ночи. Так что наслаждайся спокойными деньками»; «Оля, до сих пор непривычно видеть вас беременной»; «Боже, как вам, Оля, идет беременность», — прокомментировали пользователи в Сети.

Стоит отметить, что ребенок не только первенец для самой Серябкиной, но и для ее супруга. Избранник Ольги не самый медийный человек, он занимается различными проектами от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей.

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