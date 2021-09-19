Посол Антонов рассказал о возможном визите заместителя Блинкена в Россию

Вашингтон, 19 сентября. Заместителю американского государственного секретаря Виктории Нуланд пока не выдали российскую визу, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Таким образом дипломат прокомментировал сообщения о возможном скором визите заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена по политическим вопросам.

«Визу ей не выдали», — рассказал Антонов, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее стало известно, что визит Нуланд в Москву согласовывается по дипломатическим каналам, хотя ей запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Антонов также отреагировал на сообщения о готовящейся встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с американским коллегой. По его словам, у него нет никаких данных о том, что российский дипломат и Блинкен должны будут встретиться на полях Генассамблеи ООН.