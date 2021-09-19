Фанаты заподозрили жену Моргенштерна в беременности

Москва, 19 сентября. Блогер Дилара Зинатуллина поделилась романтичными кадрами из путешествия с рэпером Моргенштерном. В ответ на фото фанаты предположили, что пара находится в ожидании первенца.

Рэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина улетели в путешествие вскоре после шумной свадьбы на теплоходе в Москве. Выбор звезд пал на Италию, супруги отправились на вечернюю прогулку к Миланскому собору.

Зинатуллина выбрала для свидания свободное белое платье, которое скрыло ее фигуру. Просторный наряд спровоцировал подозрения среди поклонников: многие предположили, что блогер находится в интересном положении. Об этом фанаты писали в комментариях в Instagram.

«Не знаю почему, но я думаю, что Дилара беременна»; «Кажется, или Дилара беременная?»; «Так, это все прекрасно. А дети-то когда?» — поинтересовались поклонники.

Помимо предполагаемой беременности, многих фолловеров взволновало отсутствие кольца на пальцах у супругов. Неожиданное решение пары вызвало споры о причинах, почему они не следуют традициям.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность признания Моргенштерна виновным в пропаганде запрещенных веществ. Поводом для разбирательств послужили сразу два клипа звезды, в которых нашли причины для обвинительного приговора.