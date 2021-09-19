Правоохранители ДРК разогнали две акции протеста в столице республики

Киншаса, 19 сентября. Полиция Демократической Республики Конго сорвала два митинга, организованных оппозиционными партиями во главе с «Ламука». Недовольство жителей вызвала политика Независимой национальной избирательной комиссии (CENI) и попытки властей отложить выборы на два года.

Протестующие обвинили сотрудников правоохранительных органов в излишней жестокости по отношению к участникам акции. После демонстрации восемь человек оказались за решеткой.

По некоторым данным, действующий лидер Феликс Чисекеди и его платформа «Священный союз» планируют к 2023 году расчистить политическое поле.

Представитель оппозиции Мартин Фаюлу, который назвал себя настоящим победителем предыдущего голосования, выступил против действий нынешнего правительства. Также он сообщил о более чем 20 раненных митингующих, ставших жертвой произвола полиции.