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Правоохранители ДРК разогнали две акции протеста в столице республики
Весь мир
Правоохранители ДРК разогнали две акции протеста в столице республики
wikipedia.org  /  Razdagger / CC BY-SA 3.0

Киншаса, 19 сентября. Полиция Демократической Республики Конго сорвала два митинга, организованных оппозиционными партиями во главе с «Ламука». Недовольство жителей вызвала политика Независимой национальной избирательной комиссии (CENI) и попытки властей отложить выборы на два года.

Протестующие обвинили сотрудников правоохранительных органов в излишней жестокости по отношению к участникам акции. После демонстрации восемь человек оказались за решеткой.

По некоторым данным, действующий лидер Феликс Чисекеди и его платформа «Священный союз» планируют к 2023 году расчистить политическое поле.

Представитель оппозиции Мартин Фаюлу, который назвал себя настоящим победителем предыдущего голосования, выступил против действий нынешнего правительства. Также он сообщил о более чем 20 раненных митингующих, ставших жертвой произвола полиции.

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