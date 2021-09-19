Ливия ожидает прибытия миллиона трудовых мигрантов из Египта с октября

Триполи, 19 сентября. Министр труда переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Али аль-Абид объявил, что въезд в Ливию миллиона египетских рабочих начнется с октября. Об этом он сообщил в заявлениях агентству Anadolu.

Глава ведомства на этой неделе участвовал в переговорах в Каире в составе правительственной делегации. Он рассказал, что по итогам встреч стороны подписали контракты на сумму 19 млрд ливийских динаров (4,24 млрд долларов).

«Для реализации этих проектов требуется один миллион египетских рабочих. Они начнут прибывать в страну с первых чисел октября», — подтвердил Али аль-Абид.

Министр отметил, что привлечение трудовых мигрантов происходит в рамках сотрудничества с египетскими компаниями по реализации плана развития и инфраструктурных проектов. Он добавил, что рабочая сила из соседнего государства имеет большой опыт деятельности на ливийском рынке.

Глава минтруда надеется, что реконструкция страны после десятилетия кризиса создаст дополнительные возможности трудоустройства для безработных и привлечет инвестиции во все сектора.

В четверг, 16 сентября, руководства двух государств подписали 14 меморандумов о сотрудничестве в различных сферах экономики. Стороны также заключили шесть контрактов на реализацию совместных инициатив.

Между тем за проекты по восстановлению Ливии борется Турция. Соперничество за долю инвестиционного пирога обострилось на фоне налаживания отношений Триполи и Каира.