Редкий человек сегодня не обращался к юристам, пусть даже за небольшой консультацией или, скажем, заверенной копией важного документа. Да и с давних времен представители юридических профессий, начиная с момента появления в VIII-VI веках до н. э. первых официальных знатоков римского права, пользовались в обществе немалым почетом и уважением. Ведь разбираться в хитросплетениях законотворчества и права обычному гражданину не по плечу, поэтому эти профессии будут востребованы всегда — пока существует закон и государство. Недаром юриспруденция считается одной из самых популярных образовательных программ у нынешних абитуриентов. Сегодня мы расскажем, на какие профессии можно претендовать с высшим юридическим образованием, в чем заключаются их преимущества и недостатки, где можно работать с образованием юриста и что необходимо для того, чтобы стать успешным в этом направлении трудовой деятельности.

Распространенные юридические профессии: список и краткие характеристики

В мечтах многих абитуриентов юрист — это практически поп-звезда, но лишь с той разницей, что блистает он не на сцене, а на судебных заседаниях, распутывая сложные дела и выводя на чистую воду преступников. На деле же большинство рабочих мест выпускников профильных учебных заведений выглядят довольно прозаично. Ведь юрист — понятие широкое, и знание законов и норм права требуется для работы по многим профессиям. Поэтому студенты обычно выбирают определенную специализацию, с тем, чтобы заниматься ею более основательно уже на 3–4 году обучения. Чтобы ориентироваться было легче, предлагаем краткий перечень наиболее распространенных и востребованных юридических профессий.

Федеральное агентство новостей /

Юрист-международник должен обладать твердыми знаниями не только внутреннего законодательства страны, но и международного права, а также иметь в арсенале иностранный язык. Трудиться такой специалист может в интернациональных корпорациях или органах власти.

Корпоративный юрисконсульт обычно трудоустроен при частной либо государственной организации. Он готовит для нее договоры, проекты сделок и прочие документы, а также помогает решать судебные вопросы и оказывает юридические услуги всему трудовому коллективу.

Юрист-медиатор — это юрист, психолог и конфликтолог в одном. Он специализируется на решении спорных ситуаций в досудебном порядке. Медиация — это целая философия, изучить которую полезно всем, кто хочет преуспеть в деловых или личных отношениях. Правда, профессия это достаточно молодая и получить ее пока можно лишь в немногих вузах.

Нотариус — это специалист, получивший высшее юридическое образование, сдавший специальный экзамен и принявший присягу. Он ведет дела о наследстве, заверяет сделки, удостоверяет подлинность паспортов и других документов и так далее. При этом сотрудник нотариальной конторы несет за свои действия имущественную и уголовную ответственность.

Адвокат действует в интересах граждан и компаний в судах, ведет гражданские, административные, уголовные и другие дела и защищает подозреваемых — причем порой даже тех, в виновности которых он не сомневается. Каждый будущий адвокат должен сдать соответствующий экзамен и платить налоги и членские взносы в коллегию адвокатов.

Прокурор, в свою очередь, выступает в суде обвинителем и должен представить доказательства, достаточные для утверждения причастности подозреваемого к совершению преступления. Сотрудники прокуратуры работают в тесном контакте с правоохранительными органами и работниками следствия.

Судьи определяют исход гражданских, уголовных, административных и арбитражных дел. Перед тем, как стать судьей, специалисты обычно проходят практику в качестве помощников судей. Обязательное условие для трудоустройства в этом направлении — отсутствие судимостей.

Следователь — это юрист, который занимается расследованием уголовных, экономических и политических преступлений. Причем, вопреки распространенному мнению, он вовсе не бегает за преступниками с оружием наперевес: этим занимаются оперативники. Чтобы стать следователем, необходимо высшее юридическое образование, крепкое здоровье и предварительный стаж работы — например, в качестве помощника следователя.

Судебный пристав исполняет судебные решения по уплате задолженностей, выселению и так далее. В этом направлении может работать специалист, имеющий как высшее, так и среднее юридическое образование. Трудовые будни требуют от пристава крепкого здоровья, как физического, так и психического.

Преподаватель или ученый-исследователь — это также юрист, имеющий высшее образование, а также кандидатскую либо докторскую степень в сфере права, истории или даже философии. От профессионализма этих специалистов во многом зависит успех будущих представителей всех вышеперечисленных юридических профессий.

Основные качества представителей юридических профессий

Юрист — это человек особой породы, в котором гармонично сочетаются жажда справедливости, предельная внимательность, ответственность, усидчивость, конкретное и абстрактное мышление одновременно, суперпамять, стрессоустойчивость, самоотдача и желание постоянно развиваться. Кроме того, специалист любого направления юриспруденции должен уметь и любить общаться с разными людьми и не бояться больших объемов информации. Ему весьма пригодится и знание иностранных языков, особенно если решение рабочих задач подразумевает обращение к международному праву. И, конечно же, представители любой юридической профессии должны грамотно писать и общаться на родном языке.

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Плюсы и минусы юридических профессий

Среди очевидных положительных сторон юридической профессии — ее востребованность и высокая заработная плата. В этом направлении также всегда можно выбирать практику по душе: например, если вы тяготеете к сфере IT, займитесь вопросами правового обеспечения информационной безопасности. И, безусловно, хороший юрист всегда находит возможность развиваться: изучает психологию и зарубежные правовые практики, расширяет круг полезных контактов, глубоко погружается в социальные сферы.

Тем не менее недостатки у юридических профессий также имеются. Это в первую очередь высокая конкуренция на рынке труда, частые переработки, а в некоторых случаях даже риск оказаться втянутым в преступное сообщество. Кроме того, если юрист не стремится к развитию, со временем его мышление может слишком формализоваться, жизнь во всем ее многообразии перестанет приносить былую радость и для многих друзей и близких он будет выглядеть скучным и даже занудным.

Как получить юридическую профессию?

Получить одну из юридических профессий можно после 9 или 11 класса, поступив в профильный колледж или университет. Впрочем, будущему юристу стоит обратить внимание, что образование, даже высшее, — это лишь фундамент, и без соответствующей практики преуспеть в выбранном направлении будет очень сложно или даже невозможно. Поэтому эксперты рекомендуют студентам уже с 3–4 курса не только посвящать больше времени учебным дисциплинам в соответствии с выбранным направлением, но и начать хотя бы пару раз в неделю по вечерам стажироваться в какой-либо юридической компании. Как правило, представители юридического бизнеса весьма рады таким помощникам, ведь они помогают оптимизировать рабочий процесс за небольшое материальное вознаграждение. В свою очередь, для будущих специалистов подобная практика может оказаться поистине бесценной.