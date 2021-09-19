Сенатор связал высокую явку на выборах с возросшими полномочиями Госдумы

Москва, 19 сентября. Замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов прокомментировал явку избирателей на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва.

По его словам, поступающие данные с избирательных участков свидетельствуют о высоком интересе российских граждан к процессу голосования. Перминов считает, что такое положение вещей напрямую связано с принятыми поправками в Конституцию страны.

«Поддержав расширение полномочий нижней палаты парламента в июле прошлого года и наделив этот орган еще большей ответственностью, люди идут и выбирают тех, кто эту ответственность на себя возьмет», — сказал он.

Вместе с тем Перминов отдельно отметил показатели явки на Дальнем Востоке и в сибирских регионах. Например, в Республике Тыва около 61% местных жителей проголосовали на думских выборах, резюмировал он.

Стоит отметить, что выборы проходят по всей России и за рубежом с 17 по 19 сентября. Результаты голосования будут подсчитаны не раньше 20 сентября.

Ранее стало известно, что единый день голосования завершился во всех регионах Дальнего Востока. Последний избирательный участок закрылся в Республике Бурятия.