Комплекс активной защиты «Арена-М» будет обеспечивать круговую защиту от ракет

Москва, 19 сентября. Комплекс активной защиты «Арена-М», который будут устанавливать на российские танки Т-72 и Т-90, обеспечит круговую защиту от всех видов противотанковых управляемых ракет.

Система сможет защитить даже от израильских снарядов Spike и американских Javelin. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал начальник отделения развития и перспективного проектирования коломенского КБМ Владимир Харькин.

«Боеприпас выстреливается, и в зависимости с какого направления летит цель, он разворачивается в этом направлении», — отметил Харькин.

По его словам, в «Арене-М» есть специальные импульсные двигатели коррекции, позволяющие разворачивать боеприпас к цели за кратчайшее время. Комплекс устанавливают в пулезащищенных отсеках снаружи башни танки, а система работает в автоматическом режиме.

Ранее американский аналитик Чарли Гао отметил, что российский комплекс активной защиты «Афганит» значительно превосходит американский аналог Trophy. Это позволит танку Т-14 «Армата» победить в схватке с Abrams, говорится в публикации.