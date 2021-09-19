Политолог Солонников объяснил природу фейков на выборах-2021

Имеющие статус иностранных агентов организации «Голос»1 и ФБК2 (последняя также признана экстремистской) в дни выборов-2021 массово производят фейки о якобы нарушениях в ходе голосования. Как правило, это либо старые видео десятилетней давности, либо и вовсе обычные выдумки, не имеющие вообще никакого отношения к реальности. При этом своих наблюдателей у данных организаций нет. О том, почему ФБК и «Голос» выбрали именно такую тактику, в интервью ФАН рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«С одной стороны, если выставлять наблюдателей и понимать, что они ничего не найдут, — это не интересное для них занятие, — заметил политолог. — Тем более мало людей, которые готовы три дня по 8 часов дежурить на избирательных участках. Проще сидеть дома и что-то там придумывать — фейки, например. Человек — существо зачастую ленивое, вот и идет по пути наименьшего сопротивления».

Кроме того, заметил эксперт, наблюдатели сами по себе «удовольствие недешевое».

«Их услуги от региона к региону могут стоить от двух до шести тысяч рублей в день, — подчеркнул собеседник ФАН. — Если человек целый день сидит на участке, конечно, ему за это платить надо. Либо это должны быть люди, мотивированные каким-то другим образом».

Солонников также попытался объяснить причины распространения фейков.

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«Мне кажется, здесь есть три направления, — считает политолог. — Первое — это целенаправленная борьба с легитимацией результатов выборов для борьбы с государственной системой. Второе — это всякие не очень сознательные блогеры, которые не могут упустить шанс собрать лайки в эти три дня на хайпе. Им не интересно делать фотографии и рассказывать, что на выборах все хорошо — никто это не будет репостить. Поэтому они выкладывают всякую чернуху, чтобы получить популярность. И третий момент — это партии или кандидаты, которые шли на результат, но результата не получили. Однако им надо отчитаться перед спонсорами, которые давали деньги на избирательную кампанию, и перед сторонниками, которые работали на выборах бесплатно».

Со всем этим, по словам эксперта, и связана волна негатива и «чернушной информации»

«Люди выставляют свою неудачу так: «Мы проиграли не потому, что «облажались», а потому, что злые силы нам не дали выиграть». По сути, это формирование аэродрома для отступления», — объяснил Солонников.

Ранее собеседник ФАН заявил, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доведет годовой бюджет города до триллиона рублей.

1 незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.