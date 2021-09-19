Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 19:17
19:16
Политика
«Единая Россия» предварительно выбилась в лидеры на выборах в думу Томской области
19:15
Общество
Спасатели сняли с дерева кошку, которая выпала из окна многоэтажки в Удмуртии
19:11
Политика
«Азиатскую НАТО» внезапно заменили «англосаксонской»: о чем говорит создание AUKUS
19:11
Армия
Свыше 1,2 млн военнослужащих проголосовали на выборах в Госдуму
19:09
Политика
Политолог Ветренко указала на вероятные «сюрпризы» для партий и кандидатов в финале выборов
19:08
Пресс-центр
Кандидатам не удалось коснуться избирателей: Ветренко о невысокой явке в Петербурге
19:05
Политика
Публицист Светов: количество депутатов в Госдуме является оптимальным
19:04
Политика
Явка на выборах в России достигла 45,15%
19:03
Политика
Преподаватель РАНХиГС Ветренко объяснила важность высокой явки на выборах
19:00
Видео
Фотографам удалось случайно поймать «космическую медузу»
Все новости

Фотографам удалось случайно поймать «космическую медузу»
Видео

Кадры с вызванным запуском ракеты явлением фотографы обнаружили только через 20 минут, когда просматривали материал.

Фотографы Александр Семенов и Александр Федоров приехали в порт на Белое море снимать таймлапсы. Их внимание привлекло красивое северное сияние на фоне причаленных судов. Саму «медузу» друзья не видели, они обнаружили ее на снятых кадрах позже, когда просматривали получившийся материал.

Космическая медуза — это явление, связанное с запуском ракеты, вызванное солнечным светом, отражающимся от ее газового шлейфа на большой высоте.

Вернуться назад

Все новости / Видео / Фотографам удалось случайно поймать «космическую медузу»
космос медуза белое море
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru