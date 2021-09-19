Фотографам удалось случайно поймать «космическую медузу»

Кадры с вызванным запуском ракеты явлением фотографы обнаружили только через 20 минут, когда просматривали материал.

Фотографы Александр Семенов и Александр Федоров приехали в порт на Белое море снимать таймлапсы. Их внимание привлекло красивое северное сияние на фоне причаленных судов. Саму «медузу» друзья не видели, они обнаружили ее на снятых кадрах позже, когда просматривали получившийся материал.

Космическая медуза — это явление, связанное с запуском ракеты, вызванное солнечным светом, отражающимся от ее газового шлейфа на большой высоте.