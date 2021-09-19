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Правоохранители продолжили операцию по разоружению в столице ЦАР
Весь мир
Правоохранители продолжили операцию по разоружению в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 19 сентября. Силы внутренней безопасности Центральноафриканской Республики провели обыски в третьем округе Банги. Правоохранители конфисковали более 220 единиц оружия.

Также силовики изъяли взрывчатку иностранного производства, военную экипировку и защитное обмундирование.

«Мы создадим отдельную мобильную группу на следующей неделе и продолжим разоружение остальных районов столицы», — заявил руководитель операции.

Кроме того, полицейские устроили общенациональную проверку документов, удостоверяющих личность. В результате задержано несколько человек, паспорта которых вызвали подозрение у правоохранителей.

Правоохранители продолжили операцию по разоружению в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

С момента начала миссии более тысячи боевиков добровольно сложили оружие. Мирные жители также сдали снаряжение. Они уверены, что в случае необходимости их защитят правительственные войска (FACA).

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что планирует реализовать политику «нулевой безнаказанности» и рассчитывает на содействие сил внутренней безопасности.

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