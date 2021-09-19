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Бразилия приближается к отметке в 600 тысяч смертей от коронавируса
Весь мир
Бразилия приближается к отметке в 600 тысяч смертей от коронавируса
Global Look Press  /  Lincon Zarbietti / dpa

Бразилиа, 19 сентября. Количество смертей от COVID-19 в Бразилии превысило 590 тысяч. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

За последние 24 часа было подтверждено 803 смерти и 125 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель с начала пандемии, однако это произошло из-за включения старых данных.

Власти южноамериканской страны провели пересчет заражений и летальных исходов в штатах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу с 2020 года, благодаря чему Минздрав Бразилии добавил 935 смертей и 150 тысяч случаев заболевания к общей статистике. Только 90 тысяч из них были зарегистрированы в Рио-де-Жанейро. Некоторые данные не были засчитаны по причине сбоев системы. Похожие проблемы были обнаружены и в других штатах.

Таким образом, согласно новым данным, за последние 19 месяцев коронавирусом заболели 21,2 млн человек, скончались от него 590 тысяч. Среднее число фиксируемых ежедневно заражений COVID-19 увеличилось на 67% и достигло 34 тысяч. Среднесуточная смертность теперь составляет 565 случаев.

По информации ВОЗ, Бразилия занимает второе место в мире по количеству летальных исходов от коронавируса после США с 663 тысячами и третье — по числу заражений, уступая только США и Индии.

В последние месяцы ситуация с пандемией стала постепенно улучшаться благодаря резкому сокращению смертности и новых заражений. Позитивные изменения были вызваны в первую очередь продвижением кампании по вакцинации. Около 40% населения получили обе дозы препаратов от COVID-19.

17 сентября Министерство здравоохранения Бразилии внезапно объявило о необходимости прекращения иммунизации подростков от 12 до 17 лет без хронических заболеваний, несмотря на то, что большинство штатов уже начали процесс вакцинации. По словам главы ведомства Марселу Кейроги, был зарегистрирован рост случаев осложнений, вызванных побочными эффектами.

Власти 21 из 26 региональных столиц и Федерального округа Бразилиа приняли решение не соблюдать новые рекомендации Минздрава и продолжить прививать подростков от 12 до 17, вне зависимости от наличия или отсутствия хронических заболеваний.

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бразилия covid-19
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