Бразилия приближается к отметке в 600 тысяч смертей от коронавируса

Бразилиа, 19 сентября. Количество смертей от COVID-19 в Бразилии превысило 590 тысяч. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

За последние 24 часа было подтверждено 803 смерти и 125 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель с начала пандемии, однако это произошло из-за включения старых данных.

El @ConassOficial indicó que #Brasil ???????? llegó a 590.508 fallecidos y acumula 21.230.325 casos confirmados de la Covid-19 https://t.co/caJxBGi1J1 — teleSUR TV (@teleSURtv) September 19, 2021

Власти южноамериканской страны провели пересчет заражений и летальных исходов в штатах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу с 2020 года, благодаря чему Минздрав Бразилии добавил 935 смертей и 150 тысяч случаев заболевания к общей статистике. Только 90 тысяч из них были зарегистрированы в Рио-де-Жанейро. Некоторые данные не были засчитаны по причине сбоев системы. Похожие проблемы были обнаружены и в других штатах.

Таким образом, согласно новым данным, за последние 19 месяцев коронавирусом заболели 21,2 млн человек, скончались от него 590 тысяч. Среднее число фиксируемых ежедневно заражений COVID-19 увеличилось на 67% и достигло 34 тысяч. Среднесуточная смертность теперь составляет 565 случаев.

По информации ВОЗ, Бразилия занимает второе место в мире по количеству летальных исходов от коронавируса после США с 663 тысячами и третье — по числу заражений, уступая только США и Индии.

MUNDO // Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia, superó e las 590,000 muertes relacionadas con la covid-19 y corrigió al alza el número de contagiados en más de 92,000 después de incluir unos datos de Río de Janeiro correspondientes a 2020 y 2021. pic.twitter.com/jNH3mIhRbt — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) September 19, 2021

В последние месяцы ситуация с пандемией стала постепенно улучшаться благодаря резкому сокращению смертности и новых заражений. Позитивные изменения были вызваны в первую очередь продвижением кампании по вакцинации. Около 40% населения получили обе дозы препаратов от COVID-19.

17 сентября Министерство здравоохранения Бразилии внезапно объявило о необходимости прекращения иммунизации подростков от 12 до 17 лет без хронических заболеваний, несмотря на то, что большинство штатов уже начали процесс вакцинации. По словам главы ведомства Марселу Кейроги, был зарегистрирован рост случаев осложнений, вызванных побочными эффектами.

Brazil's health ministry stopped vaccinating all teenagers for Covid and changed to teenagers with health problems - after pres. Bolsonaro heard a former volleyball player criticise vaccination of teenagers on pro-gov show. O Antagonista (1/3)https://t.co/y2EWV0Rvbv — Dom Phillips (@domphillips) September 17, 2021

Власти 21 из 26 региональных столиц и Федерального округа Бразилиа приняли решение не соблюдать новые рекомендации Минздрава и продолжить прививать подростков от 12 до 17, вне зависимости от наличия или отсутствия хронических заболеваний.