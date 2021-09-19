Тренерский штаб сборной России объявит состав на ближайшие матчи 20 сентября

Москва, 19 сентября. Расширенный состав сборной России по футболу на ближайшие матчи квалификационного турнира к ЧМ в Катаре станет известен 20 сентября.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и его помощники завтра объявят расширенную заявку национальной команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022. Об этом на официальном сайте проинформировала пресс-служба РФС.

В октябре занимающая второе место в группе H сборная России проведет два матча квалификации ЧМ-2022. В первом из них команда Валерия Карпина примет Словакию. Матч седьмого тура отбора ЧМ-2022 пройдет в Казани 8 октября. После этого сборная России встретится со словенской национальной командой. Этот поединок состоится 11 октября в Мариборе.

Ранее Валерий Карпин рассказал, кто является лучшим нападающим России. Тренер национальной команды назвал таковым игрока столичного «Локомотива».