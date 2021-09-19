Адвокаты раскритиковали рейд госбезопасности в камере экс-президента Мавритании

Нуакшот, 19 сентября. Команда защиты подозреваемого в коррупции экс-президента Мавритании Мохаммеда ульд Абдель Азиза раскритиковала проведенный группой государственной безопасности рейд в одиночной камере клиента. По их словам, в ходе обыска сотрудники спецслужбы разбросали мебель.

«Мы немедленно попросили встретиться с подзащитным, чтобы выяснить его положение после оскорбительного и унизительного налета, но нам не дали этого сделать», — заявили адвокаты.

Отказ в контакте с клиентом назвали нарушением прав, которое подрывает любую надежду на верховенство закона и достижение справедливости. Сопровождаемый обыском рейд, по их мнению, доказал, что бывшего президента Мавритании преследовали и посадили в тюрьму в нарушение Конституции.

Мохаммеда ульд Абдель Азиза поместили в одиночную камеру, полностью изолировали от внешнего мира, оставили без общения или доступа к источникам новостей. Адвокаты настояли, что происходящее с экс-лидером страны нарушает ценности и этику благородного мавританского народа, а также международные нормы, особенно минимальные стандартные правила Нельсона Манделы в отношении обращения с заключенными, принятые Генеральной Ассамблеей ООН.

«Попытка унизить бывшего президента, препятствуя защите встретиться с ним и получить материалы обвинительного заключения, четкий признак того, что клиент является политическим заключенным и его дело рассматривается без соблюдения норм права и принципов справедливости», — подчеркнули они.

Приказ Следственного комитета № 091/2021 от 08 сентября 2021 года, который предусматривал передачу адвокатам досье, до сих пор не выполнили. Несмотря на то, что документ необходим защите как неотъемлемая часть судебного разбирательства.

Мохаммеда ульд Абдель Азиза обвинили в коррупции, отмывании денег и незаконном обогащении во время правления Мавританией с 2008 по 2019 год. Сначала экс-лидера поместили под домашний арест, а потом следственный судья по экономическим преступлениям постановил заключить политика под стражу и продолжить расследование.

После обвинений в отмывании денег и предоставлении необоснованных уступок в госсделках Верховный суд оставил бывшего президента в тюрьме. Адвокаты, чтобы высказаться по существу уголовного дела, еще с начала рассмотрения настаивали на встрече с действующим национальным главой Мухаммедом ульд аш-Шейхом аль-Газуани, но так и не получили ответа.