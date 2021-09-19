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Эксперт Педзлин: хлеб продолжит дорожать на Украине в ближайшие полгода

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 16:33
Экономика
Эксперт Педзлин: хлеб продолжит дорожать на Украине в ближайшие полгода
pixabay.com

Киев, 19 сентября. Минимум в ближайшие шесть месяцев стоимость хлеба на Украине будет расти на 1,5% в месяц, заявил экономический эксперт Олег Педзлин.

В текущем году в стране собран рекордный урожай пшеницы и ячменя — 32,9 млн тонн и 10,1 млн тонн соответственно. Однако рыночные механизмы спроса-предложения не приведут к снижению цен на продукт. С начала текущего года стоимость хлеба выросла уже на 16,5%. К концу года подорожание может составить 22,5%, следует из прогноза Педзлина.

По словам генерального директора Украинской аграрной конфедерации Павла Коваля, с лихвой перекрыть растущие цены на энергоносители способно возможное снижение цен на муку.

«Снижение маловероятно, потому что кроме цены на зерно еще является рост расходов. Скажем, таких как электроэнергия для предприятий, которая 4 грн/кВтч, топливо, на которое цены растут», — пояснил экономист.

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий ранее спрогнозировал превращение степной зоны Украины в пустыню.

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