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Швейцария закупит американские F-35 вместо французских истребителей Rafale
Армия
Швейцария закупит американские F-35 вместо французских истребителей Rafale
pixabay.com

Берн, 19 сентября. Швейцария отказалась от приобретения французских истребителей Rafale в пользу американских машин F-35.

Власти Швейцарии приняли решение приобрести партию истребителей пятого поколения F-35 Lightning II у США. Первоначально предполагалась сделка с Парижем по самолетам Dassault Rafale, однако от этого плана было решено отказаться. На фоне произошедшего президент Франции Эммануэль Макрон отменил ноябрьскую поездку в Берн.

Некоторое время назад Австралия аннулировала контракт на дизель-электрические подводные лодки с французским предприятием Naval Group. Париж расценил подобный поступок Канберры как «удар в спину».

Одновременно с этим Австралия, США и Великобритания объявили о формировании нового военного объединения AUKUS. Детали соглашения обсуждались во время июньского саммита G7 без ведома Макрона. В заключении договора принимал участие экс-глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб. Британское правительство засекретило документы.

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