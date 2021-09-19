Швейцария закупит американские F-35 вместо французских истребителей Rafale

Берн, 19 сентября. Швейцария отказалась от приобретения французских истребителей Rafale в пользу американских машин F-35.

Власти Швейцарии приняли решение приобрести партию истребителей пятого поколения F-35 Lightning II у США. Первоначально предполагалась сделка с Парижем по самолетам Dassault Rafale, однако от этого плана было решено отказаться. На фоне произошедшего президент Франции Эммануэль Макрон отменил ноябрьскую поездку в Берн.

Некоторое время назад Австралия аннулировала контракт на дизель-электрические подводные лодки с французским предприятием Naval Group. Париж расценил подобный поступок Канберры как «удар в спину».

Одновременно с этим Австралия, США и Великобритания объявили о формировании нового военного объединения AUKUS. Детали соглашения обсуждались во время июньского саммита G7 без ведома Макрона. В заключении договора принимал участие экс-глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб. Британское правительство засекретило документы.