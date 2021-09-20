Не стоит ожидать от грядущего визита Нуланд в Москву каких-то ярких прорывов

Не стоит ожидать от грядущего визита Виктории Нуланд в Москву каких-то ярких прорывов. Главным потенциальным итогом московской поездки заместителя госсекретаря США будет выступать создание «дорожной карты» по Украине — набора условий и инициатив, которым Москва и Вашингтон согласятся следовать в общих интересах на украинском направлении.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший перспективы анонсированного на ноябрь 2021 года прибытия Нуланд в столицу РФ.

В Киеве нервничают

Еще неделю назад украинские СМИ стали публиковать информацию об организации в ближайшие месяцы нового саммита президентов РФ и США. Политические круги Незалежной отреагировали на эту новость достаточно нервно, что и неудивительно. Уход американцев из Афганистана, больше похожий на бегство, остро поставил вопрос о дальнейшей судьбе американских миньонов в мире.

Киеву очень хотелось получить от Вашингтона какие-то гарантии того, что американцы не бросят Незалежную так же бесцеремонно, как Афганистан. Но вместо гарантий заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сначала огорошила украинцев оговоркой: «После нашего ухода из Украины… из Афганистана», а затем «Мадам-печеньки-на-Майдане» всерьез засобиралась в Москву. Ничего хорошего для себя от визита Нуланд в РФ, который может состояться уже в ноябре, руководство постмайданной Украины не ожидает. Тем более после уже свершившейся достройки газопровода «Северный поток — 2».

Любопытно, что часть российской общественности к анонсированному прибытию в Москву заместителя госсекретаря США отнеслась тоже настороженного.

Так зачем же Нуланд, которой, кстати, в 2019 году было отказано в российской визе, теперь собирается в Россию? Давайте разберемся.

Федеральное агентство новостей /

Сторонница хардлайна

Отметим, что Нуланд давно известна как на Украине, так и в России. Ее считают лично причастной к организации «Евромайдана». Кроме того, в Москве Викторию Нуланд знают как сторонницу хардлайна — жесткой, бескомпромиссной линии в отношении России.

Сейчас Нуланд находится на пике своей политической карьеры, отвечая в Госдепартаменте за европейское направление в ранге помощника госсекретаря. Но главным полем деятельности Нуланд остаются, конечно, взаимоотношения с Россией и Украиной. Именно Нуланд сопровождала госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе его первого визита в Киев, проведя множество неформальных встреч с украинскими политиками, бизнесменами и военными. Она же представляла администрацию США на недавно прошедшем в Киеве форуме YES Brainstorming, где «Мадам-печеньки-на-Майдане» очень жестко «прошлась» по команде президента Зеленского, фактически обвинив ту в саботаже указаний Джо Байдена. Сейчас Виктория Нуланд — один из самых компетентных и знающих хитросплетения украинской политики экспертов в Госдепартаменте по Украине, да и в целом по Восточной Европе.

Вне всякого сомнения, Нуланд далека от каких-то симпатий в отношении России. Это жесткий, прагматичный и целеустремленный переговорщик, который умеет давить и добиваться своих целей. Но вместе с тем Нуланд в первую очередь — чиновник и командный игрок. Так что в своих действиях Виктория Нуланд станет руководствоваться не личными симпатиями и антипатиями, а теми задачами, которые поставят перед заместителем госсекретаря Байден и Блинкен.

Конечно, главной темой готовящегося визита Нуланд в Москву станет украинская проблематика (не зря в Киеве «задергались»!). На это прозрачно намекают не только оговорки про возможность встречи Нуланд с заместителем главы Администрации президента РФ, а также переговорщиком от Кремля по Донбассу, Дмитрием Козаком, но и сама текущая ситуация.

Global Look Press / Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

Компетентный переговорщик

Дальнейшее развитие российско-американских отношений во многом зависит от реализации июньского саммита Россия — США. Было бы слишком смело сказать, что Вашингтон готов нормализовать отношения с Москвой, но то, что Байдену явно хочется снизить «накал страстей» между Соединенными Штатами и РФ, — факт. Иначе бы «сонный Джо» в июне не отправился на встречу с Владимиром Путиным в Женеву. Байдену важно обозначить в своих отношениях с РФ «красные линии» и договориться с Москвой по критическим направлениям — кибербезопасность, ограничение ядерного вооружения, снижение градуса конфронтации в Европе.

Белому дому хотелось бы убрать тему России из американской внутренней политики (куда ранее Байден с демократами ее же и загнали!), выстроить прагматичные отношения с Москвой, а в идеале — выторговать или обменять у РФ определенные уступки в глобальном противостоянии Соединенных Штатов с Китаем. Плюс к этому Байдену сейчас критически важны успехи на международной арене, чтобы как-то затенить позорный уход американцев из Афганистана. По всем этим пунктам американо-российского диалога Украина для «сонного Джо» является важным козырем в его партии с РФ.

Соединенные Штаты не собираются отдавать или обменивать Украину, но «продать» Москве определенные уступки — вполне вероятно. По крайней мере, это укладывается в текущую политическую логику Вашингтона. Опять же, сейчас Вашингтону необходимо приструнить команду Зеленского, ввести ее в какие-то рамки, да и вообще сделать процессы внутри Незалежной более управляемыми.

Так или иначе, но в настоящий момент всем трем ключевым игрокам на украинском «поле»: России, Германии и США — пусть и по разным причинам, необходима стабилизация положения в Донбассе. В частности, Вашингтону нужна хотя бы временная заморозка конфликта на юго-востоке Незалежной ради сохранения конструктивных отношений с Берлином, для которого, в свою очередь, «тишина» в Донбассе важна с точки зрения укрепления экономических связей с Москвой.

Еще одним переговорным кейсом, оказывающимся в центре внимания в связи с Украиной, неизбежно оказывается «СП-2». В данном случае действует меморандум США и Германии, где закреплен общий консенсус сторон в отношении энергетической политики в Европе, а также возможных компенсаций Украине. Для России такой статус-кво — максимально выигрышная позиция, Москва не является участником этого соглашения и никаких обязательств в отношении компенсаций Киеву не несет. Тем не менее как производная от общей украинской тематики проблематика сохранения газового транзита через территорию Незалежной априори входит в пакет вопросов, которые Вашингтону придется обсуждать с Москвой. Самый компетентный по вышеперечисленным темам переговорщик от американской стороны — это Нуланд.

dpsu.gov.ua / пресс-служба Госпогранслужбы Украины

В общих интересах

Да, в 2019-м «Мадам-печеньки-на-Майдане» российскую визу не получила. Однако в 2021 году Нуланд такую визу получит с вероятностью в 95% (5% вероятности отказа оставим на случай непредвиденных форс-мажоров, неоднократно случавшихся в российско-американских отношениях). Ведь на этот раз Нуланд будет собираться в Москву не как сотрудница экспертного института Atlantic Council1 (Организация признана нежелательной в РФ), а как заместитель госсекретаря США по политическим вопросам — совсем иной статус! Даже вне контекста тематики будущих российско-американских контактов в Москве сам факт того, что именно американская сторона вынуждена «напрашиваться» на переговоры и лететь в столицу РФ, в международной политике дорогого стоит.

Вряд ли стоит ожидать от грядущего визита Нуланд в Москву каких-то ярких прорывов. Во-первых, потому что Нуланд не политик, а чиновник. Во-вторых, не существует никаких предпосылок к динамике в урегулировании конфликта в Донбассе — политический диалог в формате «Минска» заведен в тупик, актуальные условия ситуации уже не позволяют интегрировать Донбасс в Украину.

Главным потенциальным итогом поездки Нуланд с высокой степенью вероятности будет выступать создание условной «дорожной карты» по Украине — набора условий и инициатив, которым Москва и Вашингтон согласятся следовать в общих интересах на украинском направлении. Общих тем для обсуждения у РФ и США тут немного: стабилизация ситуации в Донбассе и запуск «СП-2». Вот это и станет обсуждать Нуланд с представителями российской стороны в попытке отыскать компромиссные решения, которые устроят и Вашингтон, и Москву.

Пора озвучить выводы

Нуланд является одним из самых компетентных экспертов Госдепа США и высокопоставленным дипломатом с огромным опытом, которая прекрасно знает всю подноготную ситуации на Украине. А именно эта ситуация и будет являться главной темой будущих переговоров в Москве, которые следует считать логическим продолжением июньского саммита Россия — США. При этом важно понимать, что дальше согласования «дорожной карты» по Украине компетенции и полномочия Нуланд не распространяются. Принимать политические решения по итогам московских переговоров Нуланд будут уже в Белом доме.

1 Организация признана нежелательной в РФ.