Французский канатоходец-экстремал совершил 600-метровую прогулку над Сеной

Известный во Франции хайлайн уолкер, обладатель нескольких мировых рекордов Натан Полин уже не первый раз пересекает Сену по натянутому канату.

Десятки жителей и гостей Парижа стали свидетелями того, как французский экстремал Натан Полин шагает по прочно натянутой стропе от Эйфелевой башни к Национальному театру Шайо. Прикрепленный ремнем к страховочному шнурку, 27-летний француз медленно продвигался босиком по канату, лишь пару раз останавливаясь на перерывы, которые он проводил сидя или лежа на веревке.

«Было нелегко пройти 600 метров сосредоточившись, когда все вокруг давило. Но все равно было красиво», — сказал он после завершения перехода.

По времени «прогулка» заняла около получаса. Свой захватывающий подвиг, за которым наблюдали ликующие толпы, он посвятил Дню европейского наследия.

«Главным образом сделать что-то красивое и поделиться этим, а также привнести новый взгляд на наследие. Это делается для того, чтобы оживить наследие», — говорит Натан Полин.

Полин — обладатель нескольких мировых рекордов, он уже совершал подобный трюк в 2017 году. Он рассказал, что получить все необходимые разрешения было сложно, а также пожаловался на стресс, связанный с аудиторией, которая шумела внизу.

В Париже в День европейского наследия людей приглашают посетить здания и памятники, которые обычно закрыты для массового посещения.