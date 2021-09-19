Политолог Марков: россияне не поддерживают УГ из-за его антироссийского характера

Москва, 19 сентября. «Умное голосование» блогера Алексея Навального провалилось бы в любом случае, его никто не поддерживает из-за антироссийского характера.

Соответствующее заявление сделал директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

Сторонник блогера Леонид Волков, проживая за границей, продолжает призывать людей выбирать кандидатов от УГ. Однако, как отметили многие избиратели, среди «рекомендованных» политиков чаще всего фигурируют случайные фамилии, будто бы выбранные наугад, передает издание «Народные Новости».

Бывшие сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) растратили на себя все собранные на «Умное голосование» средства, поэтому не имели возможности провести социологические исследования в регионах. В результате они были вынуждены выбирать «своих» кандидатов из разных партий случайным образом.

«"Умное голосование" могут поддерживать только те, кто считает, что националисты, запрет русского языка и массовые репрессии на Украине — это очень хорошо и что предатели — это самые лучшие люди. Таких людей очень немного, поэтому шансов у УГ изначально было очень немного, а после запрета и удаления из Google, Apple и Telegram они еще уменьшились», — подчеркнул политолог.

Помимо этого, Марков добавил, что значительную долю финансирования ФБК осуществляют спецслужбы Запада. Фактически, ни Волков, ни кто-либо другой из соратников Навального, не могут самостоятельно распоряжаться этими финансами. Однако, «борцам с коррупцией» удается положить часть средств в свои карманы, заключил эксперт.

Ранее YouTube заблокировал на территории Российской Федерации ролик команды Навального с рекомендациями «Умного голосования». Сервис предупреждает пользователей Сети, что видео было удалено по требованию государственных органов.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.