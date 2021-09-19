Харламов открыл хот-дожную своего имени и поставил дочь за прилавок

Известный российский комик, резидент Comedy Club и участник КВН Гарик Харламов открыл закусочную. Здесь же он появился с новой избранницей — 28-летней актрисой Катериной Ковальчук. Девушка держалась на мероприятии сдержанно и очень скромно. На ее лице было заметно смущение. Язвительные комментарии появились тут как тут. Некоторые гости, пришедшие на мероприятие, заявили, что избранница комика до боли напоминает бывшую жену юмориста Кристину Асмус.

Поддержала отца и их совместная дочь. Настя надела костюм продавца хот-догов с фирменной символикой заведения, который был ей явно великоват, и подурачилась перед камерой, скорчив смешную рожицу.

«Готовая комедийная актриса!», «Боже, но ведь Гарик — копия. И талант от папы взяла», «Второй Гарик подрастает», «Какая смешная, просто прелесть», — отозвались на публикацию подписчики.

Ранее юморист поделился собственными ощущениями по поводу открытия дела. Сеть ресторанов Hot Dog Bulldog он открыл вместе с Restart Vasilchuk Brothers и бизнесменом Рустамом Хикматуллоевым. Основное блюдо рациона — хот-дог.

Стоит отметить, что Гарик Бульдог Харламов не побоялся начать новое дело во время пандемии. Он уверен в своих силах и не переживает.

«Сейчас уже многие прошли вакцинацию. Я и сам переболел. Мир захватила эта болячка. Но я верю, что мы справимся», — поделился артист в беседе со специальным корреспондентом Teleprogramma.pro.

Ранее сообщалось, что комик официально подтвердил отношения с Ковальчук в своей закусочной.