Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 16:16
16:16
Общество
Наказание должно быть жестким: Бабич поддержала решение Памфиловой по Петербургскому ТИК
16:14
Политика
Российский посол во Франции Мешков проголосовал на думских выборах
16:12
Политика
Глава СПЧ Фадеев остался доволен сервисом для онлайн-голосования на выборах
16:10
Общество
Член ОП Камчатки Бянкин заявил об отсутствии замечаний на выборах в регионе
16:07
Политика
Эфир: Политолог РАНХиГС комментирует ситуацию с выборами в Петербурге
16:07
Политика
Лидер фракции «Единая Россия» оставил свой голос на выборах в Госдуму
16:02
Политика
Губернатор Смоленской области Островский проголосовал на выборах из дома
16:01
Общество
Офтальмологи больницы в Удмуртии вернули зрение мужчине после тяжелой травмы
16:00
Видео
Немцы придумали альтернативу отмененному Октоберфесту
15:55
Политика
Политолог Марков: россияне не поддерживают УГ из-за его антироссийского характера
Все новости

Российский посол Антонов ответил на вопрос об организации встречи Лаврова и Блинкена

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 15:50
Политика
Российский посол Антонов ответил на вопрос об организации встречи Лаврова и Блинкена
wikipedia.org  /  U.S. Mission Geneva

Вашингтон, 19 сентября. Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал сообщения о готовящейся встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном.

По его словам, у него нет никаких данных о том, что российский и американский дипломаты должны будут встретиться на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке. Соответствующее заявление сделал сам генеральный секретарь.

«Я проведу встречу с министром иностранных дел Лавровым в один из дней на неделе — не могу сказать сейчас точно, но она уже внесена в мою программу», — сказал он.

Стоит отметить, что неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в США с 21 по 27 сентября. Российский дипломат выступит со своим докладом 25 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Российский посол Антонов ответил на вопрос об организации встречи Лаврова и Блинкена
антонов лавров блинкен
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru