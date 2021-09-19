Российский посол Антонов ответил на вопрос об организации встречи Лаврова и Блинкена

Вашингтон, 19 сентября. Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал сообщения о готовящейся встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном.

По его словам, у него нет никаких данных о том, что российский и американский дипломаты должны будут встретиться на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке. Соответствующее заявление сделал сам генеральный секретарь.

«Я проведу встречу с министром иностранных дел Лавровым в один из дней на неделе — не могу сказать сейчас точно, но она уже внесена в мою программу», — сказал он.

Стоит отметить, что неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в США с 21 по 27 сентября. Российский дипломат выступит со своим докладом 25 сентября.