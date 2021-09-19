«Азиатскую НАТО» внезапно заменили «англосаксонской»: о чем говорит создание AUKUS

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Совместное заявление Австралии, Великобритании и США от 15 сентября о создании нового военно-политического союза в акватории Тихого океана под названием AUKUS (A — Австралия, UK — Соединенное Королевство, US — Соединенные Штаты), озвученное главой Белого дома Джо Байденом, наделало немало шума в мировой политике, и этот шум даже не собирается затихать. По целому ряду причин.

Во первых, это внезапность данного заявления. Еще в июне на саммите НАТО в британском Корнуолле обсуждалась возможность распространения сферы ответственности данного блока за пределы Северной Атлантики, обозначенные ее уставом. Прежде всего на акваторию Тихого океана, где все большую роль начинает играть КНР, существенно укрепляющая свои военно-морские силы, а также Россия с ее планами ускоренного развития регионов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Не первый год идет и четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), который с 2007 года ведут США, Австралия, Индия и Япония, его предполагалось превратить в ядро «азиатской НАТО», отвечающей за акватории Тихого и Индийского океанов. Но ни о каком AUKUS в публичном политическом пространстве предварительно и речи не шло — он возник сразу и полностью, словно Афродита из пены морской.

Второй причиной, тесно cвязанной с первой, можно назвать секретность. Даже союзники США и Великобритании по НАТО не были в курсе данной инициативы, не говоря уже про ее конкретные детали, типа отказа Австралии от контракта с Францией на строительство атомных подводных лодок стоимостью 40 млрд долларов. Плюс та же Франция имеет в регионе не только интересы (как и практически все другие западноевропейские страны Североатлантического альянса), но и собственные владения, однако все это в Вашингтоне и Лондоне (про Канберру речи нет, она здесь следует в политическом кильватере Великобритании) почему-то решили не учитывать. Судя по внезапно загоревшемуся энергетическому кабелю на 2 ГВт, подававшему электричество из Франции в Великобританию, а также по угрозе официального Парижа отозвать своих послов из Австралии (уже) и США (еще нет) с перспективой возбудить против этих новоявленных членов AUKUS судебные иски, — очень напрасно…

gov.uk /

Но такие внезапность и секретность с почти стопроцентной вероятностью указывают на истинный источник проекта — спецслужбы государств-участников, сотрудничество которых в рамках FVEY («Пяти глаз») давно известно и успешно развивается. Там, правда, значатся еще Канада и Новая Зеландия, но светить их в данном случае не стали. Почему? Об этом чуть позже. Пока заметим, что в принятом решении очень много параллелей с выводом американских войск из Афганистана, о котором тоже заявил 46-й президент США. Только тогда это было сюрпризом вообще для всех союзников Вашингтона, не исключая и Лондон. Теперь же не в теме опять оказались все союзники США по НАТО, за исключением Соединенного Королевства. Более того, британская газета Telegraph сообщила, что тема AUKUS якобы обсуждалась на июньской встрече G7 в Корнуолле, но лидера Франции «Эммануэля Макрона в известность решили не ставить». А всех остальных — ту же Ангелу Меркель, например? А звучавшие прямо на следующий день в Брюсселе на саммите НАТО речи о возрождении «атлантической солидарности» при новой демократической администрации Белого дома?

Здесь можно было бы долго рассуждать на темы кризиса коллективного Запада и полной утраты доверия в отношениях между Штатами и их союзниками и даже предположить, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден лишь озвучивает то, что ему диктуют некие непубличные фигуры (и данный тезис полностью укладывается в приведенную выше версию о заговоре спецслужб)... Но не будем следовать за каждым новым медиавбросом, который лишь пытается замаскировать реальное положение дел, а попробуем оценить ситуацию с более общей точки зрения.

Кому и зачем вообще могло понадобиться здесь и сейчас создание такого военно-политического союза, как AUKUS, да еще со столь интригующим бэкграундом? Обычно союзы заключаются тогда, когда в них есть необходимость. А такая необходимость могла появиться только после 15 августа, когда талибы (участники запрещенной в РФ организации «Талибан»1) без всяких боевых действий взяли Кабул (по явному согласованию с американцами, что, кстати, вызвало дикую публичную истерику со стороны того же Лондона).

Но все как-то очень быстро утряслось, и вот теперь США и Великобритания совместно выступили в деле создания AUKUS, полностью соответствующего духу подписанной Байденом и Джонсоном новой Атлантической хартии. И АУГ во главе с единственным действующим британским авианосцем Queen Elisabeth еще в июне была направлена в акваторию Тихого океана, поближе к китайским берегам, для демонстрации поддержки действий США «по обеспечению свободы мореплавания» в тех водах, по статусу которых между Вашингтоном и Пекином имеются разночтения. Не будем забывать, что при этом существующий с 1952 года блок ANZUS (Австралия, Новая Зеландия и США) никто не распускал, хотя его деятельность в настоящее время можно считать замороженной, что Пекин ввел санкции против импорта из Канберры ряда важных товаров, прежде всего угля, и что Австралия и США заявили о готовности укреплять свои связи с Тайванем и поддержать его участие в международных организациях.

wikipedia.org / Timothy Tobing / DFAT / CC BY 2.0

В столь пеструю мозаику фактов можно добавить еще немало других камешков, но общая картина видна уже и так. Заключается она в том, что США не могут собственными силами гарантировать безопасность Тайваня в случае крупномасштабного конфликта с КНР даже в режиме «один на один», а потому нуждаются в помощи союзников. Но союзники и по НАТО, и в регионе — как актуальные (Япония, Южная Корея), так и потенциальные (Индия) — вписываться за Америку после фиаско в Афганистане категорически не желают, тем более в свете более чем вероятного тогда вовлечения в конфликт России. Поэтому планы создания «азиатской НАТО» для противодействия китайскому «красному дракону» пока далеки от реализации.

Согласие дали только Великобритания, желающая возродить свою «глобальную миссию», постепенно выходя из тени ослабевшей Америки, и ее фактический доминион Австралия — чтобы усилить свои позиции в торговой войне с Пекином. Не исключено, разумеется, также присоединение к AUKUS и некоторых стран Юго-Восточной Азии, которые заинтересованы в ослаблении КНР, но с США в единственном числе на такой шаг не решились бы. А гуртом и батьку легче бить — об этом прямо заявлено в декларации о создании нового военно-политического блока. Видимо, важную роль в этом процессе должна сыграть запланированная на полях Генеральной Ассамблеи ООН встреча лидеров государств — участников QUAD. Глобальные массмедиа сейчас буквально забиты публикациями о том, насколько создание AUKUS отвечает интересам Индии и Японии.

В теории — возможно, а на практике — ситуация в регионе изменится настолько, что реальные минусы многократно перекроют ожидавшиеся плюсы. Во всяком случае, отсутствие в AUKUS Канады и Новой Зеландии говорит именно об этом. Привлечение Канады означало бы автоматическую реакцию со стороны России в пользу все того же Китая — неравноценный и абсолютно нежелательный для архитекторов нового военно-политического блока вариант. А привлечение Новой Зеландии, избранной ковчегом спасения для западных элит на случай глобальной войны, делало бы ее одной из мишеней китайского (и не только) ответа. Так что спутниковое фото с вероятным российским «Посейдоном» тут пришлось очень кстати.

Так что создание AUKUS, как и уход из Афганистана, по сути, является еще одним свидетельством заката Америки, утраты недавним глобальным лидером военно-политического потенциала, который возможно использовать для проекции силы в тот или иной регион современного мира. Проблема здесь только в том, чтобы не допустить ситуации, в которой США, словно загнанная в угол крыса, могут решиться на атаку отчаяния, в том числе против нашей страны. При президенте Байдене как политике, прошедшем даже не школу, а все университеты холодной войны, этого опасаться явно не стоит, а вот дальше — кто знает?

1 Организация запрещена на территории РФ.