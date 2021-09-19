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Член ОП Камчатки Бянкин отметил активное развитие внутреннего туризма в регионе
Общество
Член ОП Камчатки Бянкин отметил активное развитие внутреннего туризма в регионе
pixabay.com

Петропавловск-Камчатский, 19 сентября. Камчатский край становится все более популярным у путешественников. Особенно туристический поток увеличился за время пандемии.

Внутренний туризм активно развивается на Камчатке, заявил член Общественной палаты региона, атаман регионального отделения «Союза казаков-воинов России и зарубежья» Николай Бянкин во время выступления в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Камчатка стала более популярной, повысилось число туристов за пандемию. Туристов достаточно», — рассказал Бянкин.

Он отметил небольшое снижение круизных пароходов. До распространения коронавирусной инфекции их было больше. При этом туристический поток значительно возрос, а Камчатский край открыт для посещения. В регионе строго соблюдаются все санитарные требования на фоне пандемии. Также Бянкин рассказал, что отдыхающие во время отпуска ходили голосовать на выборах депутатов Государственной думы по открепительным удостоверениями.

Избирательные участки по выборам закрылись на Камчатском крае. Об этом ранее рассказала глава Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина.

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