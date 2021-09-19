Наказание должно быть жестким: Бабич поддержала решение Памфиловой по Петербургскому ТИК

Экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, общественный деятель и лидер движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич поддержала заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой о жестких мерах за нарушения, выявленные в ходе выборов.

Как стало известно 19 сентября, на одном из избирательных участков Московского района Петербурга были выявлены нарушения по хранению сейф-пакетов. В ответ на это глава ЦИК предложила горизбиркому принять жесткие меры реагирования вплоть до увольнения председателя территориальной избирательной комиссии.

«Могу предположить, что люди слабы, раз такие нарушения возникают. Плохо, когда такие нарушения прикрываются и не предаются огласке. Еще хуже, когда те, кто занимается по большому счету нарушением законодательства, остаются безнаказанными — это уже серьезно подрывает доверие к власти. Поэтому наказания должны быть очень жесткие. <…> То, что Элла Памфилова не оставила без внимания этот факт нарушения, очень важно и хорошо, потому что, вообще-то, у нас по закону за фальсификацию на выборах предусмотрена уголовная ответственность», — сказала Елена Бабич.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Она выразила надежду, что ответственных за этот инцидент действительно накажут в назидание другим, ведь если люди не умеют работать по совести, то ограничивать неправильные поступки нужно страхом.

«Все нарушения на выборах нужно очень жестко пресекать, потому что теряется вообще вера в честность выборов. Сейчас уже очень много сообщений, начиная с первого дня выборов, об их нарушении. Такие вещи недопустимы, потому что если мы хотим, чтобы была вера в наше руководство, в законодательную и исполнительную власть, то люди должны чувствовать, что это действительно всенародные избранники, а не жулики, когда выборы сфальсифицированы и эти люди незаконно занимают свои места», — заключила экс-депутат ЗакСа Петербурга.

Ранее Елена Бабич оценила инициативу о наставниках для детей-сирот, которую озвучила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Общественный деятель назвала предложение замечательной идеей и отметила, что люди в нашей стране готовы шефствовать и помогать детям, оказавшимся без семьи.