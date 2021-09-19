Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 16:16
16:16
Общество
Наказание должно быть жестким: Бабич поддержала решение Памфиловой по Петербургскому ТИК
16:14
Политика
Российский посол во Франции Мешков проголосовал на думских выборах
16:12
Политика
Глава СПЧ Фадеев остался доволен сервисом для онлайн-голосования на выборах
16:10
Общество
Член ОП Камчатки Бянкин заявил об отсутствии замечаний на выборах в регионе
16:07
Политика
Эфир: Политолог РАНХиГС комментирует ситуацию с выборами в Петербурге
16:07
Политика
Лидер фракции «Единая Россия» оставил свой голос на выборах в Госдуму
16:02
Политика
Губернатор Смоленской области Островский проголосовал на выборах из дома
16:01
Общество
Офтальмологи больницы в Удмуртии вернули зрение мужчине после тяжелой травмы
16:00
Видео
Немцы придумали альтернативу отмененному Октоберфесту
15:55
Политика
Политолог Марков: россияне не поддерживают УГ из-за его антироссийского характера
Все новости

Гном Гномыч получил перелом руки во время игры в футбол

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 15:28
Спорт
Гном Гномыч получил перелом руки во время игры в футбол
instagram.com  /  @gnomgnomych

Москва, 19 сентября. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, известный по прозвищу Гном Гномыч, получил тяжелую травму, играя в футбол.

Александр Плющенко сообщил многочисленным подписчикам в Instagram-аккаунте, что сломал руку, неудачно отбив мяч во время игры в футболу. На опубликованном видео сын двукратного олимпийского чемпиона показал поклонникам гипс, признавшись, что чувствует себя хорошо.

«Говорила мне мама, что нужно играть аккуратно в футбол со взрослыми ребятами! Итог — перелом лучевой кости. Ну ничего, врачи сказали, что жить буду! Жаль, что так получилось, только форму набрал», — написал юный спортсмен.

Гном Гномыч родился в браке Плющенко с продюсером Димы Билана Яной Рудковской. У знаменитого фигуриста есть еще двое сыновей. Одного из них воспитывает бывшая супруга Плющенко Мария Ермак.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова завоевала золотую медаль на турнире серии «Челленджер». Соревнования проходили в американском Норвуде.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Гном Гномыч получил перелом руки во время игры в футбол
спорт плющенко перелом травма гном гномыч
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru