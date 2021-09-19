Гном Гномыч получил перелом руки во время игры в футбол

Москва, 19 сентября. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, известный по прозвищу Гном Гномыч, получил тяжелую травму, играя в футбол.

Александр Плющенко сообщил многочисленным подписчикам в Instagram-аккаунте, что сломал руку, неудачно отбив мяч во время игры в футболу. На опубликованном видео сын двукратного олимпийского чемпиона показал поклонникам гипс, признавшись, что чувствует себя хорошо.

«Говорила мне мама, что нужно играть аккуратно в футбол со взрослыми ребятами! Итог — перелом лучевой кости. Ну ничего, врачи сказали, что жить буду! Жаль, что так получилось, только форму набрал», — написал юный спортсмен.

Гном Гномыч родился в браке Плющенко с продюсером Димы Билана Яной Рудковской. У знаменитого фигуриста есть еще двое сыновей. Одного из них воспитывает бывшая супруга Плющенко Мария Ермак.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова завоевала золотую медаль на турнире серии «Челленджер». Соревнования проходили в американском Норвуде.